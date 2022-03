DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag controleerden agenten om kwart over vijf op de Süderstraße in Weener de bestuurder van een personenauto. Omdat het vermoeden bestond dat de Poolse automobilist onder invloed van verdovende middelen verkeerde, werd een speekseltest gedaan. Deze was positief. De man kreeg een rijontzegging en werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Surwold

Tussen donderdag en zaterdag is bij een woning aan de Kirchweg in Surwold een poging tot inbraak gedaan. De daders slaagden er niet in de woning binnen te treden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg.

Regio

De Duitse politie is een campagne met als titel “Klüger als der Betrüger” gestart.

De schade-sms, wat zit erachter? Ze zien er volkomen onopvallend en ongevaarlijk uit, alsof ze door een heel normaal bedrijf zijn verzonden. Ze verschijnen bijvoorbeeld als pakketbevestiging via sms of als een vermeend aanbod van de gsm-aanbieder. Normaal gesproken zou iedereen meteen achterdochtig moeten zijn, omdat de afzender een mobiel telefoonnummer is dat meestal volledig onbekend is bij de ontvanger. Het klikken op de link in het bericht is de kleine handeling die de schade veroorzaakt. In principe is er een link in het bericht opgenomen, waarop de ontvanger moet klikken om naar verluidt meer informatie op te roepen. Daarachter zit ofwel een gemanipuleerde website of de download van een kwaadaardig programma. Als deze kwaadaardige programma’s op de mobiele telefoon komen, wordt het problematisch. In principe werkt de zwendel alleen als er op de link wordt geklikt. Het simpelweg verwijderen van de sms laat geen schade achter. Het is dus altijd belangrijk voor gebruikers van mobiele telefoons om te controleren waar ze precies op moeten klikken. Wat te doen als het is gebeurd en er toch op de link is geklikt? Aanbeveling: schakel de telefoon in de vliegtuigmodus om de verspreiding te beteugelen. Indien mogelijk moet worden geprobeerd de malware te lokaliseren en te verwijderen. Als dit niet mogelijk is, moeten zoveel mogelijk gegevens handmatig worden geback-upt. De telefoon moet dan teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen.