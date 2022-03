Lijsttrekkers Westerwolde met elkaar in debat tijdens politiek café op 9 maart

TER APEL – Op woensdag 9 maart om 19.30 uur organiseert de gemeente Westerwolde in Hotel Boschhuis in Ter Apel een politiek café. Tijdens dit politiek café gaan de lijsttrekkers van Gemeentebelangen, PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, PVV en Ecologisch Alternatief met elkaar in debat over vijf onderwerpen die belangrijk zijn in Westerwolde. De debatavond wordt geleid door Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord.

Belangstellenden zijn van harte welkom om het politiek café bij te wonen. De deuren van Hotel Boschhuis zijn vanaf 19.00 uur geopend.



Het politiek café is ook live te volgen via het YouTubekanaal van de gemeente Westerwolde:

youtube.com/GemeenteWesterwolde en via Radio Westerwolde.



Gemeenteraadsverkiezingen

Het politiek café is de afsluiter van een reeks debatten die plaatsvinden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. Inwoners mogen dan naar de stembus om te kiezen voor de nieuwe raad van Westerwolde. Vervroegd stemmen is mogelijk op 14 en 15 maart 2022 op vijf stembureaus in de gemeente. Meer informatie is te vinden op westerwolde.nl/verkiezingen.

Ingezonden