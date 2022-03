Lokaal Sportakkoord Veendam start project Jongeren in beweging op

VEENDAM – Vanuit het Lokaal Sportakkoord Veendam wordt het project ‘Jongeren in beweging’ opgestart. Jongeren in beweging is een samenwerking van Cijntje Personal Fit, Jongerencentrum Break en Veendam Beweegt. Aan het project kunnen 12 jongeren deelnemen die willen werken aan een gezonde leefstijl.

Lokaal Sportakkoord Veendam

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Dit akkoord bestaat uit een aantal afspraken over sport en bewegen in de nabije toekomst. In overleg met de verschillende partners is ervoor gekozen om in te zetten op 3 ambities: Inclusief sporten & bewegen, Jeugd vaardig in beweging en Vitale sportaanbieders. Het project Jongeren in Beweging draagt bij aan de tweede ambitie; het project is voor de deelnemers een opstap naar meer en structureel bewegen.

Jongeren in beweging

Aan het project Jongeren in beweging kunnen 12 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar deelnemen. Onder leiding van een gecertificeerde trainer gaan de deelnemers 16 weken werken aan het opbouwen van een gezonde leefstijl. De jongeren maken kennis met verschillende vormen van trainen, bouwen meer zelfvertrouwen op tijdens de lessen en krijgen meer kennis over gezonde voeding. In samenwerking met de trainers en overige betrokkenen wordt gekeken naar een passend sportief vervolg voor de deelnemers.

Meer informatie

De lessen vinden plaats op woensdag van 16.00 tot 17.00 uur, Transportweg 40 in Veendam. Aanmelden voor het project kan door een mail te sturen naar veendambeweegt@veendam.nl.

