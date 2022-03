Open dagen Terra MBO op 11 en 12 maart

GRONINGEN, EMMEN, MEPPEL – Op 11 en 12 maart 2022 zet Terra MBO de deuren fysiek open! Geïnteresseerde leerlingen kunnen de school komen bekijken, krijgen meer informatie over de opleidingen, ontmoeten studenten én kunnen uiteraard vragen stellen aan vakdocenten.



Terra MBO biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van Agro en techniek, Groene ruimte, Dier & Welzijn, Groenstylist, Voeding en Voorlichting en Entreeopleidingen. Terra MBO heeft vestigingen in Emmen, Groningen en Meppel. Bij Terra MBO leer je een super mooi vak, maar sta je ook midden in alle nieuwe ontwikkelingen. De wereldbevolking groeit en we hebben steeds meer voedsel, grondstoffen en energie nodig. Dat zorgt voor toenemende milieuproblemen, klimaatveranderingen en een teruglopende biodiversiteit. Met een groene opleiding help je de wereld van morgen een stukje beter te maken. Hoe gaaf is dat?



Op vrijdag 11 maart zijn de locaties in Emmen, Groningen en Meppel geopend tussen 16.00 uur en 21.00 uur. Op zaterdag 12 maart tussen 10.00 en 14.00 uur is de locatie Groningen te bezoeken. Aanmelden is verplicht. Aanmelden voor de open dag kan via de website: www.mboterra.nl.

Ingezonden