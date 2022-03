Politie Emmen waarschuwt voor “Ierse oplichtingstruc”

EMMEN – De “Ierse oplichtingstruc’ is actueel. Nu ook in het Noorden van Nederland.

Hoe werkt de “Ierse oplichtingstruc”?

Je wordt vaak bij een tankstation door mensen met een zielig verhaal benaderd. Degene die je aanspreekt zou zojuist zijn beroofd zijn. Mist geld en bezittingen, waardoor de reis met de ‘ferry’ naar Ierland niet lukt. De oplichter doet dan een beroep op je medemenselijkheid en vraagt om hem een geldbedrag te lenen.

De oplichterij wordt op overtuigende wijze uitgevoerd. De oplichters spelen hun rol met verve. Een keurig geklede, maar duidelijk geschrokken uitziende man of vrouw weet in perfect Engels een verhaal op te hangen over een diefstal die zojuist heeft plaatsgevonden. Daar staan ze dan met hun voertuig, gestrand, zonder mogelijkheid om naar huis te kunnen. Hun vraag is of je ze geld kunt lenen voor de terugreis. Dat geld wordt bij thuiskomst uiteraard meteen overgemaakt, is de belofte. ‘Direct tonen ze hun identiteitskaart, geven je een telefoonnummer en beloven het geleende geld terug te betalen zodra ze weer thuis zijn.’ Of ze tonen een badge met naam, waaruit blijkt dat ze in het dagelijks leven makelaar zijn. Handelingen om het vertrouwen van de mensen te winnen. Slachtoffers raken niet zelden enkele honderden euro’s kwijt. Bij deze truc gaat het voornamelijk om Ierse oplichters.

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van deze truc?

Eigenlijk is er maar één oplossing: bel direct de politie. Is het gezin werkelijk in nood? Dan heeft de politie de capaciteiten en de professionele kennis om ze adequaat te begeleiden. Zien de oplichters dat je de politie belt? Dan kiezen ze ongetwijfeld het hazenpad. Noteer kenteken of leg de informatie vast door het maken van foto’s.

Bron: Politie Emmen