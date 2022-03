Skills Garden op Leer- en Sportpark officieel in gebruik

VEENDAM – Op vrijdag 4 maart om 15.00 uur neemt wethouder Henk Jan Schmaal de grootste Skills Garden van Europa op het Leer- en Sportpark in Veendam in gebruik. De Skills Garden is een speel, sport- en ontmoetingsplek gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM) waarbij er een omgeving is gecreëerd die toegankelijk is voor iedereen: van jong tot oud, mensen met en zonder beperking, top- en breedtesport en de georganiseerde en ongeorganiseerd sport. Aansluitend worden er verschillende demonstraties gegeven.

Uniek

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Met een oppervlakte van ruim 6.300 m2 is dit de grootste Skills Garden van Europa en daarmee uniek. Het past perfect in de ambitie van de gemeente om de inwoners in beweging te krijgen. Er is in de openbare ruimte een omgeving gecreëerd waar inwoners op een laagdrempelige manier worden uitgedaagd om te gaan bewegen. Daarnaast is er een urban deel, met skaten en freerunning en pumptrack. De Skills Garden kenmerkt zich door diversiteit en veelzijdigheid waardoor het voor elk niveau uitdagend is.”

Skills Garden

De Skills Garden in Veendam is ingericht op basis van de visie achter het Athletic Skills Model. Kern van dit model is dat alle grondvormen van bewegen op een diverse wijze aan bod komen. De Skills Garden is een omgeving van verschillende sport- en beweegvoorzieningen, die plek geeft aan de veelzijdigheid. Zo zijn er diverse speelvelden (voor onder andere voetbal, badminton, basketbal en baseball 5) en is er een pumptrack, skatebaan en Powerhill. Dit alles is aangevuld met losse sporttoestellen als trampolines, teqtafel en calisthenicstoestellen. Door de centrale ligging in de gemeente is er een locatie ontstaan waar sportverenigingen, inwoners, leerlingen, zorgverleners, maar ook de ongeorganiseerde sporters kunnen samenkomen.

Opening Skills Garden

Na de ingebruikname van de Skills Garden zijn er aansluitend verschillende demonstraties. Van 15.30 uur tot 17.00 uur kan iedereen kennis maken met de Skills Garden, onder andere door het uitvoeren van twaalf verschillende challenges en het ontvangen van stickers. Bij vijf uitgevoerde challenges ontvangt de deelnemer een goodiebag. Onder alle deelnemers met een volle stickerkaart, dus twaalf uitgevoerde challenges, wordt een speciale stuntstep verloot!

Ingezonden