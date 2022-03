Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde zoekt bestuursleden

VLAGTWEDDE – Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is op zoek naar enthousiaste bestuursleden.

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is een constructief, gezellig en hecht team van

momenteel zeven betrokken inwoners. Naast de activiteiten die ze organiseren, vertegenwoordigen ze de

belangen van het dorp naar de gemeente Westerwolde toe en in diverse andere situaties. Ook onderhouden ze

contacten met de andere verenigingen en stichtingen in het dorp, om ervoor te zorgen dat Vlagtwedde actief

is en blijft, met vele voorzieningen en een bruisend dorpsleven.



Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is op zoek naar personen die bereid zijn om zich in te zetten voor de belangen van het dorp, die zijn of haar talent wil inzetten en die een netwerk heeft of bereid is te investeren in een netwerk in Vlagtwedde. Communicatieve vaardigheden of organisatorische kwaliteiten en motiverend vermogen zijn belangrijke competenties. Natuurlijk kun je altijd meer of minder tijd in vrijwilligerswerk stoppen, maar voor deze functie moet je rekening houden met een tijdsinvestering van gemiddeld 8 uur per maand. Dit betreft o.a. het voorbereiden van de maandelijkse vergadering, het bezoeken van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten, reageren op stukken, afstemming met medebestuursleden en het mede organiseren van activiteiten.



Ben jij of ken jij iemand die aan dit profiel voldoet en die een bestuursfunctie wel ziet zitten of die het op zijn minst een overweging waard vindt? Neem dan contact op met voorzitter: Coba Lubben via voorzitter@dorpsbelangenvlagtwedde.nl

Ingezonden