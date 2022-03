Wandelfestival Tocht om de Noord 2022 binnen half uur vol

WESTERKWARTIER – De inschrijving voor Wandelfestival Tocht om de Noord 2022 zit vol!

Vandaag om 18:30 uur (een half uur na het openen van de inschrijving) heeft de Tocht om de Noord het maximale aantal deelnemers bereikt. Het is nog wel mogelijk om in te schrijven op de TodN Wachtlijst. De ervaring leert dat via de wachtlijst uiteindelijk nog vele wandelaars geplaatst kunnen worden. De link naar de wachtlijst is te vinden via www.TodN.nl.



Er kunnen dit jaar 6000 deelnemers meedoen aan de Tocht om de Noord. Het Wandelfestival zal plaatsvinden in de gemeente Westerkwartier op 24 en 25 september.

Ingezonden