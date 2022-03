Winschoter molens elke zaterdag in maart geopend

WINSCHOTEN, FINSTERWOLDE – Vanwege het 50-jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, zijn de drie molens in Winschoten elke zaterdag in maart van 13.00 tot 16.00 uur geopend. Tijdens deze open dagen laten de vrijwillige molenaars zien hoe de molens werken, vertellen ze wat er zo bijzonder is aan de molens en kun je proeven van het eten dat met behulp van de molens is gemaakt.

De geschiedenis

In Winschoten staan drie molens. Ze heten Edens, Dijkstra en Berg. De molens danken hun namen aan hun vorige eigenaren. Voor de oorlog werden de molens gebruikt voor het malen van tarwe tot meel en het pellen van gerst tot gort. Van het meel werd bijvoorbeeld brood gebakken. En gort was in die tijd volksvoedsel nummer één: mensen aten het als ontbijt, bij de lunch én als onderdeel van het avondeten. Helaas werden de molens ingehaald door modernere technieken. Ze kwamen tot stilstand en raakten daardoor in verval. Om te voorkomen dat ze gesloopt moesten worden, kocht de toenmalige gemeente Winschoten de molens. Ze werden gerestaureerd en worden nu alweer 50 jaar draaiende gehouden door vrijwillige molenaars.

Open dagen

De vrijwillige molenaars in Nederland worden sinds 1972 opgeleid door het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Dat gilde bestaat dit jaar dus 50 jaar. Om dat te vieren, heeft elke provincie een maand toegewezen gekregen voor het organiseren van activiteiten. Groningen is in maart aan de beurt. De vrijwillige molenaars uit Winschoten hebben zelf een programma samengesteld. Jan Kugel, één van de vrijwillige molenaars: “Bij molen Berg laten we zien hoe graan wordt gemalen en leggen we uit hoe de bijzondere Groninger wieken van deze molen werken. Molen Dijkstra is één van de weinige pelmolens in ons land. Daar laten we zien hoe de molen gerst pelt tot gort. Bij molen Edens is een film te zien over ons volksvoedsel gort en kun je verschillende recepten met gort proeven. En als je gort lekker vindt, kun je een receptenboekje kopen waarmee je thuis de lekkerste gortrecepten kunt maken.”

Winschoten molenstad

Wethouder Jurrie Nieboer is blij met de open dagen: “Winschoten is een echte molenstad: bijna nergens anders in Nederland zie je zoveel molens zo dicht bij elkaar. Ik ben trots op dit culturele erfgoed en tijdens de open dagen op 5, 12, 19 en 26 maart kan iedereen ervan genieten. Bovendien staan we te springen om nieuwe vrijwilligers die ook warm worden van het molenaarsvak. Daarom hopen we dat er tijdens de open dagen een aantal enthousiastelingen zijn die de opleiding willen volgen en vrijwilliger willen worden in onze mooie molenstad.”

Molen Udema

Ook in Ganzedijk staat een gemeentelijke molen: molen Udema. Ook deze molen is elke zaterdag in maart, tussen 12.00 en 17.00 uur, open voor publiek. De koffie staat klaar en de molenaar geeft je graag een rondleiding.

