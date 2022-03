STUDIO RTV WESTERWOLDE – Dit kwam voorbij in de maandelijkse mix van DJ Koen Venekamp in The Staturday Night Club



Afgelopen zaterdag kwamen onderstaande titels voorbij in de maandelijkse mix van DJ Koen Venekamp in The Staturday Night Club.

Martin Garrix – I Won’t let you go

Lil Nas X – That’s What I Want (Tech House Remix)

Sean Paul – Temperature (Tech House Remix)

TiĆ«sto – The Motto (Tech House Edit)

Jax Jones – Where Did You Go (Extended Mix)

Gwen Stefani – Hollaback (Tech House Remix)

Gigi D’Agostino – L’amour Toujours (Tech House Remix)

Farruko – Pepas (Robin Schulz Remix)

Elton John ft Dua Lipa – Cold Heart (Tech House Remix)

Ed Sheeran – Shivers (Tech House Remix)

Gayle – ABCDEFU (Tech House Remix)

Deorro, Henry Fong & Elvis Crespo – Pica (Laidbuck Luke Remix)

Martin Garrix – Animals (Big Room Festival Mix)

Blasterjaxx – God Mode (Extended Mix)

Cascade – Evacuate The Dancefloor (Big Room Festival Mix)

Bad Drop – Mash It Up (Extended Mix)

Avicii – Levels vs Wake Me Up – Nick Havsen & TBR Festival Mix)



Heb je het gemist? Hier kun je het meebeleven.

https://youtu.be/M3nv1WODXiY