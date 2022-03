Energiecoaches delen gratis Energie Bespaarpakketten uit in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Van 28 februari tot en met 3 maart gaan Energiecoaches van Jouwbespaarcoach en Acantus langs de deuren om Energie Bespaarpakketten uit te delen. Deze actie komt voort uit het project ‘Kansvoor Schans’ waar bewoners op allerlei gebieden de handen ineen slaan, in dit geval met energie besparen. Voor elke inwoner is er een Energie Bespaarpakket beschikbaar met daarin voor ongeveer 50 euro aan producten om aan de slag te gaan. Bewoners kunnen ook een gratis Energiecoach-gesprek krijgen of daarvoor een afspraak maken. De Energiecoach bespreekt dan met welke simpele aanpassingen gemakkelijk te besparen is. Schikt dat niet? Dan kan een afspraak gemaakt worden voor een ander moment. Op woensdag 2 maart krijgen de coaches hulp vanwethouder Gert Engelkens bij het uitdelen van de pakketten in de H.F. Dresselhuisstraat én kunnenbewoners terecht voor een gratis kopje koffie.



Feestelijke middag met koffie en positieve energie

Op woensdagmiddag 2 maart staat er een koffiekar in de H.F. Dresselhuisstraat. Bewoners kunnen hier terecht voor een gratis kopje koffie. Om 12 uur zullen de Energie Bespaarpakketten uitgedeeld gaan worden in de H.F. Dresselhuisstraat door wethouder Gert Engelkens: “Met de gratis artikelen uit het Energie Bespaarpakket en de handige tips die een Energiecoach geeft helpen we deenergiekosten laag te houden. Dat vinden wij als gemeente heel belangrijk. Prettig wooncomfort en lage woonlasten voor onze bewoners.”



Niet thuis?

Voor wie niet thuis is en de Energiecoach heeft gemist: niet getreurd! De Energiecoaches laten een brief achter in de brievenbus met alle belangrijke informatie. Op www.jouwbespaarcoach.com of www.acantus.nl kunnen bewoners gratis een afspraak maken met een Energiecoach én een gratis Energie Bespaarpakket aanvragen. Ook kunnen bewoners hier terecht voor energiebesparende tips. Het licht uitdoen, alleen een volle wasmachine draaien, de deuren dicht. Alle kleine beetjes helpen. Maar waar kan men nu het beste beginnen? De Energiecoaches helpen graag.



Kans voor Schans

‘Kans voor Schans’ is een project vanuit gemeente Oldambt en de Regio Deal Oost-Groningen. Samen met en voor alle bewoners werken aan beter wonen en leven in Bad Nieuweschans. Op basis van vragenlijsten die vorig jaar zijn ingevuld door bewoners is gebleken dat bewoners behoefte hebben aan tips over verduurzaming en energiebesparing. Het uitdelen van gratis Energie Bespaarpakketten en het aanbod van een Energiecoachgesprek draagt bij aan meer wooncomfort en lagere woonlasten voor bewoners in Bad Nieuweschans.

Voor meer informatie over ‘Kans voor Schans’ kijk op www.gemeente-oldambt.nl/gga.

