Groene lintjesregen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vandaag was er een groene lintjesregen in de gemeente Stadskanaal. Vier groene bedrijven hebben een groen lintje gekregen. Een groen lintje is een erkenning voor een duurzaam, groen bedrijf die stappen zet om de samenleving en/of omgeving te verbeteren. Stappen die nodig zijn voor een groenere toekomst.

GroenLinks Stadskanaal wil met deze groene lintjes laten zien dat het kan! Nadja Siersema: “In onze omgeving kan de omslag naar groenere en duurzamere bedrijfsvoering gemaakt worden. Waarbij dit ook werkgelegenheid oplevert voor onze inwoners. Beter voor de inwoners, de omgeving en de natuur.”

GroenLinks heeft de groene lintjes uitgereikt aan de volgende personen en bedrijven (in willekeurige volgorde): familie Dun biologische akkerbouwer in Musselkanaal, Airogroup BV in Stadskanaal, Porre’s Toen & worteltuin in Alteveer en Bioboerderij Landleven in Onstwedde. Elk bedrijf heeft op geheel eigenwijze een groenlintje verdient.

Familie Dun, biologische akkerbouwer in Musselkanaal is een echte doorzetter. De omslag naar biologische akkerbouw is niet zomaar gedaan, zeker niet op zandgrond in Oost-Groningen. Om maar iets te noemen, het gehele ‘wagenpark’ moest veranderen. De omslag wordt ook gemaakt in de manier van telen, want het bedrijf is ook bezig met strokenteelt.

Airogroup BV in Stadskanaal is een duurzaam bedrijf. John Borgesius was zijn fietsketting aan het invetten en bedacht zich toen… waarom met deze olie? Terwijl dit ook met plantaardige olie kan. Van daaruit is dit bedrijf ontstaan. Alle producten worden op plantaardige basis gemaakt, wat biologisch afbreekbaar is. Een bedrijf die groen, duurzaam en naar de toekomst gericht aan het groeien is.

Porre’s Toene en stichting worteltuin van Geerte van den Wildenberg verdient zeker een lintje. Van bed & breakfast, naar natuurlijk tuin in het Alteveer. Stichting Wortel biedt natuurlijke ontmoetingsplekken voor ouders die hun kinderen heel weinig zien. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Een natuurlijke tuin, met een sociale basis.

Bioboerderij Landleven van de familie Luring in Onstwedde is al jaren bezig met hun biologische bedrijfsvoering. Van koe tot kaas wordt op het bedrijf zelf geregeld. Naast het vee en de boerderijwinkel is de familie ook bezig met natuurinclusieve akkerbouw, met hierin oude streekgebonden teelt, zoals boekweit.

Foto’s gemaakt door Nadja Siersema