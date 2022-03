Henk Poort komt naar de Klinker

WINSCHOTEN – Op 19 maart komt Henk Poort naar De Klinker.

Henk Poort is een fenomeen in ons land; een alleskunner met een enorme staat van dienst. Bekend van zijn rollen in diverse musicals, concerten en van TV. Begonnen als operazanger maakte hij furore in binnen- en buitenland, o.a. als een van ‘De 3 Baritons’ en had succes met zijn soloprogramma`s waarbij hij een inkijkje gaf in zijn veelzijdige, muzikale leven. Hij was jurylid in het programma ‘Aria’ en een van de sterren in de ‘Beste Zangers’ waarin hij een duet zong met Floor Jansen, ‘Phantom of the Opera’.

Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en zijn jongensdroom wordt werkelijkheid. Zingen met een originele Big Band stond al decennia hoog op zijn bucketlist. Een voorstelling met zijn eigen 17-koppige Big Band, met stuk voor stuk topmuzikanten. In de originele bezetting waarmee Count Basie bekend werd: de ritmesectie bestaat uit piano, bas, drums, gitaar, en de melodiesectie uit 5 saxen, 4 trompetten en 4 trombones.



Henk brengt een grote variatie aan songs, bekende American Standards en hits, van swing tot mooie luisterliedjes. Van The Rat Pack tot aan Stevie Wonder en Lionel Richie. Dit gevarieerde programma is samengesteld door American Songbook kenner Cor Franc die al tientallen bijzondere en succesvolle concerten en theaterproducties in dit genre heeft gebracht in de afgelopen decennia.

Op 19 maart komt Henk Poort naar De Klinker. Hij zingt dan het mooiste materiaal uit het American Songbook, en … er mag gedanst worden, heerlijk los gaan als men dat wenst. Het beloven een paar heerlijke uurtjes te worden, even alles vergeten en genieten!

Ingezonden