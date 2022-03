Ingezonden brief over hulp aan de bevolking van Oekraïne

REGIO – Hieronder leest u een ingezonden brief over hulp aan de bevolking van Oekraïne.

Graag doe ik een beroep op jullie hartelijkheid en liefde voor de mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne.

Wij (Tomasz en Nelleke) vertrekken aanstaande vrijdag naar Polen. Wij persoonlijk staan altijd vooraan in de rij als er mensen hulp benodigd zijn en bij donatie-acties van andere mensen. Nu zijn wij het die een keer een beroep doen op onze lieve medemens.

Mijn schoonouders hebben net zo´n goed hart als wij en besloten van de week zonder na te denken het meest liefdevolle te doen, door moeders met kinderen in hun huis op te nemen.

Zij zijn natuurlijk niet de enige in hun dorp die dit hebben gedaan. Het gaat om een vijftal gezinnen in de regio Zgorzelec-Trojca-Luban die moeders met kinderen in hun huis opgenomen hebben. Ik zou jullie willen vragen of jullie een kleine bijdrage over hebben om deze hartverwarmende daad van de Poolse bevolking te willen ondersteunen. Zij hebben niet het inkomen en het sociale stelsel zoals wij in Nederland en ze zullen al deze extra monden uit eigen portemonnee moeten voeden!

Ik weet zeker dat 9 van de 10 Poolse mensen hier niet eens over na hebben gedacht en uit alle liefde zich met hun huizen/kamers aangeboden hebben.

Natuurlijk doen ook de humanitaire organisaties geweldig werk! Dit zijn vaak acties gericht op de grotere opvanglocaties en sporthallen. Deze ondersteunen niet de burger die zijn eigen onderkomen openstelt voor opvang. Voordat landelijke steun aan de Poolse bevolking een beetje op gang komt (als dat al gaat gebeuren!!) zijn we misschien weken verder.

Onze hulp gaat rechtstreeks naar de gezinnen die in privésfeer mensen in huis hebben genomen. deze oorlogsslachtoffers hebben momenteel geen werk, geen inkomen en hun mannen vechten in Oekraïne. Dus zij zijn volledig overgeleverd aan het gastgezin wat betreft eten en drinken en benodigdheden voor hun kinderen.

De donaties en voedselpakketten gaan we overhandigen voor eerste levensbehoeften, alsmede voor financiële ondersteuning voor de hogere rekeningen die zullen gaan komen.

Uiteraard ga ik de foto’s/filmpjes van deze actie delen op mijn facebook, zodat jullie zien waarvoor jullie het doen. Laten we met zijn allen een klein beetje helpen, want WIE GOED DOET, WIE GOED ONTMOET. Alvast bedankt voor een ieder die aan deze actie meedoet, het steunt, het deelt of op welke manier dan ook!!!

Een lieve groet Nelleke Pacak-Nijborg