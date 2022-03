Winnaars fotowedstrijd gemeentegids bekend

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAGEN | VAAK NACHTVORST

De zon heeft het voorlopig voor het zeggen, door hogedrukgebieden boven Noord-Duitsland en boven Noorwegen en Zweden. Die weerkaart blijft zeker tot en met het weekeinde intact en het blijft daarmee ook droog.

Helemaal onbewolkt zal het vandaag en morgen niet zijn, soms is er ook wat midden- en hoge bewolking. Vanmiddag wordt het een graad of 10, morgenmiddag is de maximumtemperatuur zo’n 9 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond -1, met een paar graden vorst aan de grond.

Vrijdag en in het weekend waait de wind in het algemeen uit het oosten. Er wordt daarmee ook wat koudere lucht aangevoerd. Dat uit zich in meer stapelwolken en in lagere temperaturen. De maxima zakken terug tot ongeveer 7 graden, de minimumtemperaturen liggen die tijd rond -2. ’s Ochtends zal het dus een tijdje koud zijn en ook overdag is het aan de frisse kant. Maar het is droog en dat weerbeeld lijkt ook na het komende weekend nog even door te zetten.