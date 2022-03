Datagedreven werken: Treant als voorbeeld voor Erasmus MC

EMMEN – Een delegatie van het Erasmus MC heeft vandaag Treant bezocht. Op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen ging het specifiek over datagedreven werken en de koplopersrol die Treant op het gebied van het gebruik van technologie heeft.

De verschillende systemen die Treant de afgelopen periode heeft ingericht op het gebied van capaciteitsmanagement, wekten de interesse van het Erasmus MC. Een uitnodiging om dit met eigen ogen te komen bekijken volgde dan ook snel. De beroepsgenoten uit Rotterdam waren enthousiast en hadden lovende woorden over voor de technologische ontwikkelingen binnen Treant: ‘Indrukwekkend en erg interessant! Met de opgedane kennis kunnen we ook binnen onze organisatie aan de slag.’

Vanuit het Erasmus MC was Diederik Gommers (hoofd IC) met een aantal collega’s aanwezig. Joke Boonstra (lid raad van bestuur) sloot digitaal aan. Zij werden vanuit Treant bijgepraat door onder anderen Pieter Buwalda (capaciteitsmanager), Jaap Krikken (hoofd Business Intelligence), Ron Akkerman (lid raad van bestuur) en AOA-verpleegkundigen Rick Kupers en Mandy van der Touw.

Uniek touchscreen

Binnen Treant werken we continu aan het verbeteren van onze zorg, waarbij we ook maximaal inzetten op het gebruik van data. Zo hebben we een slim capaciteitsmanagementsysteem ingevoerd, om realtime overzicht te houden op het beschikbare aantal bedden en de beschikbaarheid van personeel. Met dit dashboard spelen we adequaat in op de verschillende situaties en helpen we zowel onze zorgprofessionals als patiënten. In coronatijd was dit systeem meteen van grote waarde.

Voorbeelden van de implementatie van datagedreven werken binnen Treant zijn het Treant Control Center (TCC) en het Ward Control Center (WCC). Het eigen opgezette WCC is een uniek touchscreen op de Acute Opname Afdeling (AOA), waarop informatie over patiënt en dienstdoende verpleegkundige eenvoudig kan worden ingezien en ingevoerd. Het aloude whiteboard is overbodig.

Initiatief door verpleegkundigen

Een succesfactor van het WCC is dat het in nauwe samenwerking met verpleegkundigen is ontwikkeld. Dat was ook iets wat Diederik Gommers vanmiddag opviel. ‘Vaak zie je dat iets van bovenaf bedacht en doorgevoerd wordt. Binnen Treant is het initiatief juist vanuit de verpleegkundigen gekomen en is de handschoen samen met hen opgepakt. Dat vind ik erg mooi om te zien.’

Een voorbeeld hiervan was de wens vanuit verpleegkundigen om rondom het ontslagproces van een patiënt signaleringen in te bouwen. Daar kon aan worden voldaan. Ook kwam het verzoek om inzichtelijk te maken op welke kamers patiënten in isolatie verblijven. Dit is opgelost door gebruik te maken van verschillende kleuren, zodat in een oogopslag te zien is welke patiënt waar ligt.

De verschillende toepassingen die Treant gebruikt zijn ontwikkeld met ondersteuning van softwareleverancier SAS.

Foto’s: Treant/Bianca Verhoef – Erasmus MC bezoekt Treant

Ingezonden