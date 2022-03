DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermiddag is om 15.36 uur bij een ongeval op de Umländerwiek links in Papenburg een zevenjarig kind gewond geraakt. Het slachtoffertje stak ter hoogte van een supermarkt plotseling de weg over. De bestuurster van een Opel Corsa kon niet meer op tijd remmen. Het kind is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Stavern

Gisteravond belandde een 19 jarige bestuurster van een Opel Corsa om kwart voor negen door onbekende oorzaak met haar auto in de berm naast de Schlagbrückener Weg in Stavern. De auto sloeg meerdere keren over de kop en kwam liggend op de rechterzijkant tot stilstand. De bestuurster werd door de brandweer uit de auto bevrijd en met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Meppen

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een bedrijfspand aan de Marie-Curie-Straße in Meppen ingebroken. Er werden meerdere kettingzagen gestolen. De schade wordt op 20.000 euro geschat.

Vanmorgen is een nog onbekende bestuurder van een zilvergrijze Mercedes om 8.50 uur tegen een langs de Marienstraße in Meppen geparkeerde vrachtwagen met oplegger gereden. De oplegger werd vermoedelijk door de rechter buitenspiegel van de Mercedes geraakt. De bestuurder is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Meppen.

Dörpen

Vanmorgen botste om kwart voor negen, tijdens een inhaalmanoeuvre op de A31 ter hoogte van Dörpen, een 31 jarige bestuurster van een bestelbus tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een achter haar rijdende Audi raakte door rondvliegende onderdelen beschadigd. De auto lekte olie. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 20.000 euro geschat. De autobaan is ter hoogte van het ongeval in de richting Emden tot 11.15 uur afgesloten geweest voor reinigings- en bergingswerkzaamheden.