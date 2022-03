Leerlingen Ubbo Emmius College gaan op Raadsafari

STADSKANAAL – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren Impacter Stadskanaal (Welstad), Bibliotheek Stadskanaal, scholengemeenschap Ubbo Emmius en de Gemeente Stadskanaal op 11 maart een Raadsafari. Leerlingen van het Ubbo Emmius College gaan op ‘safari’ langs drie verschillende locaties met als doel hen meer te interesseren voor politiek en maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens de Raadsafari gaan leerlingen van scholengemeenschap Ubbo Emmius op ‘safari’ langs drie verschillende locaties. In het gemeentehuis krijgen zij een rondleiding door de raadszaal waar zij uitleg krijgen van wethouder Marc Verschuren en Griffier Koen Willems.

In de bibliotheek leggen de leerlingen zelf geformuleerde stellingen voor aan lokale politici. Deze stellingen hebben zij bepaald in hun lessen maatschappijleer gegeven door docent Jesper Bergsma. Het debat in de bibliotheek wordt geleid door Martijn Folkers (verslaggever van RTV Noord) en zal ook live te volgen zijn via de facebookpagina van de Bibliotheek (zie onderstaande QR code) Bijna alle politieke partijen van de gemeente Stadskanaal doen hieraan mee. Tot slot zal er in jongerencentrum De Kwinne (Welstad) een stellingen quiz ‘over de streep’ worden gespeeld. Jongeren kunnen aangeven of zij het eens of oneens zijn met bepaalde stellingen.

Er zullen ongeveer negentig havo/vwo leerlingen deelnemen aan de Raadsafari. Bij succes zal dit collectieve programma een jaarlijks terugkerende activiteit in het curriculum van de Havo/Vwo 4 klassen van scholengemeenschap Ubbo Emmius worden.

Het debat in de bibliotheek is voor en door jongeren maar wel publiekelijk bij te wonen. Let op: er is beperkt zitplek.

Ingezonden