Lijsttrekkers Wietze Potze en Klaas Buigel debatteerden in het tweede lijsttrekkersdebat bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AANHOUDEND ZONNIG | KOUD WEEKEND

Voorlopig blijft het overwegend zonnig en koud met steeds nachtvorst, maar in het komende weekend zal het behoorlijk koud zijn met een middagtemperaturen van 5 tot 7 graden en minima rond -2. Want dan komt er een noordoostenwind die wat koude uit Zweden naar ons toe brengt.

Dat kan de zon overdag niet compenseren, maar vandaag is er nog maar een zwakke oost-zuidoostenwind en daarmee een wordt het nog een graad of 9.

Vanavond daalt de temperatuur al langzaam tot het vriespunt. Komende nacht gaat het ook 1 of 2 graden vriezen, bij de grond wordt het -4 of -5. Morgenmiddag wordt het zo’n 8 graden met wat wolkenvelden, dus zeker in de ochtend is het ook dan al aan de koude kant.

Zaterdag is er een wisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en dan wordt het dus een graad of 6, maar er komt dan windkracht 3 tot 4 bij te staan. En ook zondag is het een beetje vlagerig met een paar graden vorst in de nacht. Begin volgende week wordt het minder koud en schraal, de maxima liggen dan rond 9 graden.