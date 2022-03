Lokaal Betrokken: Handen af van onze voorzieningen

STADSKANAAL – Een prettige leefomgeving en goede voorzieningen in de buurt is wat we willen. Gelukkig hebben we dat ook in onze gemeente zegt Lokaal Betrokken in onderstaand ingezonden artikel.



Stadskanaal kent o.a. een gevarieerd winkelaanbod, bibliotheken, diverse zwembaden en culturele voorzieningen, een streekziekenhuis en voldoende uitgaansgelegenheden. Daar mogen we best trots op zijn en dat willen we graag zo houden. Maar het voortbestaan van veel van deze voorzieningen staat onder druk. Dat heeft alles te maken met geld! Of preciezer geformuleerd: het ontbreken daarvan.



Gemeentelijke voorzieningen worden betaald met belastinggeld; het meeste daarvan krijgen gemeenten van het Rijk. Zo ook onze gemeente. Maar het Rijk maakt al meer dan tien jaar steeds minder geld over naar onze gemeente. Dat heeft al geleid tot forse bezuinigingen. Nog meer bezuinigen zou cruciale voorzieningen raken. Dat wilde de gemeenteraad niet. Vandaar dat ze eind 2020 de hakken in het zand zette door een niet-sluitende begroting in te dienen. Daarmee kwam onze gemeente in 2021 onder preventief toezicht.



In de loop van 2021 kwam het Rijk dan toch nog met extra geld over de brug. Incidenteel geld wel te verstaan: een doekje voor het bloeden zeg maar. Het wachten is nog steeds op een structurele oplossing. Lokaal Betrokken is niet te beroerd haar verantwoordelijkheid te nemen maar we verwachten dat ook van het Rijk. Als deze wederom verzaakt om structureel voldoende geld over te maken naar onze gemeente dan zullen wij weer de hakken in het zand zetten: alles voor het behoud van onze voorzieningen.



Ingezonden