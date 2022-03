Motie vrijstelling van financiële giften voor mensen in de bijstand aangenomen

WESTERWOLDE – Gisteravond stemde de gemeenteraad van Westerwolde unaniem voor de door de PvdA ingediende motie voor vrijstelling van financiële giften voor mensen in de bijstand.

De fractie van de PvdA Westerwolde had na de begrotingsvergadering de wens om iets te betekenen voor de mensen in de bijstand. Helaas was het financieel niet mogelijk om binnen de begroting onze inwoners extra financiële ruimte te bieden en dus werd er gezocht naar mogelijkheden die wel wat oplevert voor hen die het moeilijk hebben in onze gemeente, zonder dat het op de begroting drukt.



De gemeente Wijdemeren vorderde een groot bedrag terug van iemand die boodschappen van haar moeder ontving. Dit was dan misschien wel rechtmatig maar voor onze fractie zou zoiets in onze gemeente onbestaanbaar zijn. Bij navraag zit er ook een wettelijk verschil tussen het ontvangen van boodschappen en het ontvangen van financiële giften, zelfs als je daar vervolgens boodschappen van doet. Dat laatste mag volgens de wet wel, al moet daar dus wel een aanpassing van de huidige regels voor gedaan worden.



Ook is het wettelijk toegestaan voor mensen in de bijstand om een bepaald bedrag per maand bij te verdienen zonder gekort te worden. Dit laatste is in onze gemeente al mogelijk tot het wettelijk toegestane maximum en hier viel dus geen extra ruimte te creëren. Het vrijstellen van giften was tot op heden niet geregeld.



Gelukkig heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Westerwolde gisteren unaniem besloten om onze inwoners die afhankelijk zijn van de bijstand binnenkort niet meer te korten als zij een financiële gift (tot een bedrag van maximaal € 1.200,- per jaar) ontvangen. Hopelijk biedt dit een beetje extra ruimte tijdens de grootste inflatiestijging voor onze inwoners.

Ingezonden door PvdA Westerwolde