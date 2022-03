Partij voor het Noorden maakt lawaai in je straat!

OLDAMBT – De Partij voor het Noorden Oldambt doet voor de 4e keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt. De campagneclub heeft even goed moeten denken over de campagne in deze periode. Naast de gebruikelijke mediacampagne moet je als partij je ook laten zien en horen. Niet alleen in campagnetijd, maar eigenlijk doorlopend. Gelukkig zijn we daar de afgelopen 4 jaar weer in geslaagd.



Corona

Grote belemmering waren de maatregelen rond corona. Huis aan huis campagne voeren of voor supermarkten en mensen aanspreken werd niet altijd door mensen gewaardeerd. Dus moeten we creatief zijn. ‘Vroeger toen ik nog in Westerlee woonde kwam 1x per 4 jaar de auto met speakers van de CPN (Roefke Meins) door de straten om zijn boodschap te verkondigen. Daar aan terugdenkende bracht ons dat op het idee om hetzelfde te gaan doen, aldus lijsttrekker Jurrie Nieboer’.



Aanhanger

Lijstduwer Leo de Raad heeft samen met Gert van der Veen een aanhanger met een groot spandoek gemaakt en daarop 2 joekels van speakers gemonteerd. Na veelvuldig testen was alles klaar en stond de boodschap op de USB-stick. En rijden maar.



Leuke reacties

Een zes tal zaterdagen gaan we er mee op pad. Rijdend door dorpen en stad en intussen ook nog flyeren. De eerste zaterdagen zitten er nu op. We zijn begonnen in Bad Nieuweschans, Finsterwolde en Beerta. En wat een leuke reacties. ‘ Ik docht dat Koert Stek deur Beerte reed’, schreef een inwoner op Facebook als reactie op onze tour. Vanuit Ganzedijk kregen we dezelfde reacties. Ook bracht de tour ons door Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar en Drieborg. Afgelopen zaterdag ging de karavaan door Winschoten en Blauwestad en komende zaterdag bezoeken we Westerlee, Heiligerlee, Oostwold, Scheemda en Midwolda.



Verkiezingsmarkt

Zaterdag 12 maart sluiten we de campagne af met een verkiezingsmarkt op het plein voor het Rond in Winschoten. Gelukkig kan dat nu weer. Van 10.00-16.00 uur geven 12 van de 14 deelnemende partijen daar acte de préséance en kunt u ons nog het hemd van het lijf vragen. In het Streekblad staat deze week een puzzel van de Partij voor het Noorden. Als je de oplossing op 12 maart in komt leveren tijdens de verkiezingsmarkt maak je bovendien kans op een lekkere slagroomtaart.

Ingezonden