Provincie stimuleert samenwerking en professionalisering in museumsector

GRONINGEN – De provincie gaat de samenwerking en professionalisering in de museumsector stimuleren. Voor de komende drie jaar is samen met 19 Groninger musea een programma opgesteld. Voor de deelnemende musea is een voucher van € 5.000 beschikbaar om hulp van experts in te zetten op digitalisering of collectie. Gedeputeerde Mirjam Wulfse reikte donderdag 3 maart de eerste voucher uit aan Rob Bezema, directeur van het Nationaal Busmuseum in Hoogezand.

Busmuseum Hoogezand

Het Busmuseum zet de voucher in om een conservator in te huren voor de begeleiding bij het collectiebeheer. Het museum heeft een grote collectie bussen met bijzondere verhalen en wil dat die op een goede manier bewaard blijft. Er is te weinig ruimte in het museum om alle bussen te kunnen presenteren en te behouden. Samen met een professional wil het museum nu een expertgroep instellen om verder te onderzoeken op welke manier de belangrijke en bijzondere bussen een goede plek krijgen in het museum.

Kennis en kunde

Gedeputeerde Mirjam Wulfse: “We vinden het heel mooi dat we het Nationaal Busmuseum op deze manier kunnen ondersteunen. Het museum heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Hoogezand en omgeving, door de vele vrijwilligers die het museum en de collectie een warm hart toedragen. En we hopen dat er via dit programma nog meer mooie samenwerkingen ontstaan en dat er meer kennis en kunde wordt gedeeld.”

Programma

19 Groninger musea hebben zich aangesloten bij het Meerjarenprogramma Innovatie Musea. Met het programma wil de provincie de samenwerking en professionalisering binnen de musea te stimuleren. Voor de komende drie jaar is € 750.000 beschikbaar. In het eerste jaar stelt de provincie vouchers beschikbaar om de meest prangende wensen of problemen op gebied van digitalisering of collectie op te lossen. De voucher voor digitalisering en collectiebeheer is de eerste actie uit het Meerjarenprogramma.



Deelnemende musea

Musea die deelnemen aan het programma zijn de musea die over een museumregistratie beschikken en/of door de provincie structureel gesubsidieerd worden. De deelnemende musea aan het Meerjarenprogramma zijn:



Museum Stad Appingedam, Museum de Oude Wolden Bellingwolde, MuzeeAquarium Delfzijl, Museum Wierdenland Ezinge, GRID, Groninger Museum, Storyworld Forum Groningen, Universiteitsmuseum, Noordelijk Scheepvaartmuseum, Synagoge Folkingestraat Groningen, Nationaal Busmuseum Hoogezand, Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord, Verhildersum Leens, Fraeylemaborg Slochteren, Museum Klooster Ter Apel, Menkemaborg Uithuizen, Veenkoloniaal Museum Veendam, Openluchtmuseum Het Hoogeland Warffum en Visserijmuseum Zoutkamp.

Ingezonden