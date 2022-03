Basisschool De Lichtbron wordt 9 maart officieel geopend

HOOGEZAND – Op woensdag 9 maart 2022 om 10.30 uur wordt basisschool De Lichtbron officieel geopend door wethouder Erik Drenth. Deze mijlpaal wordt in klein comité met in achtneming van de coronamaatregelen gevierd. Daarnaast is er tussen 14.00-16.00 uur de gelegenheid voor omwonenden om de school te komen bekijken.



Basisschool De Lichtbron heeft een nieuw gebouw gekregen en is nu gevestigd aan de Keyserstraat 7 te Hoogezand. Ankie Luchtenburg, schooldirecteur van De Lichtbron, is erg enthousiast over de nieuwe school: “We geven hier met veel plezier les aan onze leerlingen. Het is zowel van buiten als binnen prachtig geworden. Ook zijn we erg blij met ons groene dak, de zonnepanelen en het feit dat we gasloos zijn. Onze leerlingen, maar ook de kinderen van de buurt kunnen gebruik maken van het mooi ingerichte buitenterrein.”



Wethouder Drenth feliciteert de leerlingen en het team met hun nieuwe school en geeft aan dat dit het resultaat is van een goede samenwerking tussen de gemeente Midden-Groningen en het betrokken schoolbestuur. “De Lichtbron heeft lang op een nieuwe school moeten wachten, maar eindelijk staat het gebouw er. Een prachtige aardbevingsbestendige school, op een goede plek in de wijk, vlak bij een mooi park en een kinderboerderij. Ik wens de kinderen, ouders en personeel van de Lichtbron heel veel plezier en geluk in hun nieuwe gebouw” aldus wethouder Erik Drenth.

