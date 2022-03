Fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken verkozen tot beste raadslid in de gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen werd Jur Mellies, raadslid namens Lokaal Betrokken, door zijn collega-raadleden verkozen tot ‘beste raadslid van de gemeente Stadskanaal’.



Elk raadslid kreeg van RTV Noord de vraag: “Wie was de afgelopen vier jaar het beste raadslid en waarom”. De regels waren: de raadsleden mochten niet op zichzelf stemmen en ook niet op een partijgenoot. Enkele punten die door collega-raadsleden werden benoemd:

. Hij heeft goede dossierkennis en is daardoor goed voorbereid

. Tijdens de debatten is Jur altijd gedreven zonder disrespectvol te zijn

. Bedrijft genuanceerde politiek

. Durft voor zijn mening uit te komen, zonder populistisch te zijn

. Laat het geluid en mening van zijn partij ( Lokaal Betrokken) goed horen.



In het programma “Stempunt” van RTV Noord werd de uitslag bekend gemaakt. Mellies werd verrast met een heus certificaat en twee mooie bossen bloemen, uitgereikt door burgemeester Klaas Sloots, die ook in het “complot” zat.

Jur Mellies in een eerste reactie: “Ik ben blij verrast met deze uitkomst! Hoewel het een verkiezing door collega’s is, ben ik hier toch erg blij mee. De eer van deze verkiezing komt ook ons team toe, dat wil ik toch even gezegd hebben. En de “publieksprijs” krijgen we als partij op 16 maart, daar gaan we vanuit!”



Hoewel zijn achterban er al een beetje op rekende, dacht Mellies zelf, dat hij om heel andere redenen bij de burgemeester “op het matje” moest komen.



Bij monde van Harma Zwiers-Manning, voorzitter en fractieondersteuner van Lokaal Betrokken, spreekt de partij haar trots uit: “Jur heeft de afgelopen vier jaar ontzettend hard gewerkt, deze verkiezing bevestigt iets, wat wij al wisten. Jur zet zich helemaal in als raadslid en nu ook als lijsttrekker natuurlijk.”

RTV Noord zond vandaag het programma Standpunt live uit vanuit Stadskanaal.

Ingezonden door Harma Manning, Voorzitter Lokaal Betrokken