Ook Brandweer Groningen zamelt spullen in voor Oekraïne

GRONINGEN – Laarzen, handschoenen en helmen. Bluspakken, brandblussers en medicijnen. EHBO-dozen, zaklampen en een oud waterkanon. In een paar dagen zamelden vele brandweerposten in onze provincie een vrachtwagen vol bruikbare spullen in voor de brandweermensen in Oekraïne. ‘In de brandweerwereld zijn we allemaal collega’s.’

De actie werd opgezet door brandweerpost IJsselmuiden. Al snel haakten alle brandweer- en veiligheidsregio’s aan. Ook in Groningen willen de collega’s graag bijdragen, vertelt logistiek medewerker Martin Agema. ‘Het gevoel dat je collega’s daar zo hard aan het werk zijn, en dat ze eigenlijk niet de goede middelen hebben, geeft de motivatie om iets te willen doen. Ook meerdere bedrijven en organisaties hebben spullen gedoneerd. Het is mooi dat we in korte tijd zo’n goed georganiseerde actie hebben kunnen opzetten. Mede dankzij de chauffeurs van logistiek, die gisteren de hele dag hebben rondgereden om de spullen op te halen bij de posten. Vandaag rijden we met een vrachtwagen vol spullen naar het verzamelpunt in IJsselmuiden, en van daaruit gaat alles morgen naar Oekraïne.’

Kleine moeite

Aan het begin van de week ging de oproep om spullen in te zamelen uit naar alle brandweerposten in de provincie. Veel posten reageerden daar positief op en wilden graag helpen. Zo ook Brandweer Slochteren, vertelt ploegchef Lydia Thoma-Folkersma. ‘Het is mooi om te zien dat we in zo’n korte tijd toch best veel hebben kunnen verzamelen. En dat alleen door even een appje in de groep te zetten. Een kleine moeite met een groot resultaat. Op de kazerne waren veel van onze oude spullen net opgehaald, dus ik dacht eerst dat we niet zoveel zouden verzamelen. Maar mensen bleken thuis toch nog best wat oude brandweerspullen te hebben liggen. Ook kon een collega via via medicijnen en verbandmiddelen krijgen.’

Bruikbare spullen

Ook Brandweer Appingedam deed mee aan de actie, vertelt ploegchef Richard Werkman. ‘Ik heb in de ploeg de vraag gesteld: kijk eens wat je thuis hebt liggen aan brandweermateriaal dat goed en bruikbaar is, en waar je zelf nog in zou willen lopen. We hebben recent nieuwe brandweerlaarzen en blushandschoenen gekregen, en de oude zijn nog hartstikke goed. Ook hadden we nog een aanvalskrat staan dat recent is vervangen en een oud waterkanon dat nog goed bruikbaar is. Tijdens de oefenavond kwamen mensen aan met oude helmen en zaaglaarzen. Zo is er een mooi pakketje ontstaan met spullen. Fijn dat we zo iets kunnen betekenen voor onze collega’s die in zo’n moeilijke situatie zitten.’

Bedankt aan alle posten, organisaties en bedrijven die hebben bijgedragen aan deze inzamelingsactie!

Bedrijven en organisaties: Ambulancezorg Groningen, Alfa College Kluiverboom Groningen, BPC-Handelsonderneming, Falck locatie CPD Delfzijl, Smurfit Kappa Twincore BV, Stichting Bosbrandweer Noord Nederland, Teuben Brandbeveiliging

Bron: Brandweer Groningen