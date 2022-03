Opvang Oekraïense vluchtelingen in Oldambt

OLDAMBT – Oekraïense vluchtelingen komen ook naar Nederland om de oorlog in hun land te ontvluchten. Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt wil ook een bijdrage leveren aan goede opvang van hen. De eerste locatie daarvoor is nu bekend. Het City Hotel in Winschoten heeft na overleg 20 kamers voor totaal 40 vluchtelingen per direct beschikbaar. De verwachting is dat mogelijk al dit weekend de eerste Oekraïense vluchtelingen in Oldambt worden ondergebracht.



Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Als college kijken we al langer naar hoe we een bijdrage kunnen leveren aan vluchtelingenopvang. Want die opvang staat al lange tijd onder grote druk. En dat levert schrijnende situaties op die we niet moeten willen. Maar daarbij komt nu dat we allemaal afgelopen dagen beelden hebben gezien van inwoners van Oekraïne die heel onverwacht en halsoverkop hun huizen achter zich hebben gelaten. Door deze oorlog in Europa komt gevoelsmatig het nog dichterbij. Onze raad heeft afgelopen maandag ook unaniem een motie aangenomen over het opvangen van deze mensen en als college vinden we dat ook van belang. Ik ben blij dat het gelukt is om met het City Hotel deze plekken aan te kunnen bieden.”

Mogelijk meer

Iedere Veiligheidsregio is gevraagd om voor 1000 opvangplekken voor deze specifieke groep vluchtelingen te verzorgen op hele korte termijn. Daarna is de vraag om nog 1000 plekken te vinden op iets langere termijn. Dit betekent dat de zoektocht in onze provincie en dus ook in de gemeente Oldambt doorgaat. Oldambt is in gesprek met meer eigenaren van panden en locaties over de mogelijkheden.

In gesprek met..

Gezien de snelheid van alle ontwikkelingen is het niet gelukt om vooraf hier met betrokkenen over te spreken. Maar via de bewonersbrief en dit bericht vraagt de gemeente Oldambt om aan te geven of er behoefte is om dit volgende week alsnog te doen en over welke thema’s het gaat. Dit kan via info@gemeente-oldambt.nl. Geef daarbij aan wat uw contactgegevens zijn, met hoeveel personen u deel wilt nemen en wat thema’s zijn. Heeft u geen mail? Dan kunt u ook met de gemeente Oldambt bellen.

Initiatieven

Er zijn op dit momenteel veel initiatieven om Oekraïners te helpen. Wilt u helpen? Of vraagt u zich af wat u kunt doen? Kijk dan bijvoorbeeld op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl. Ook is er aanstaande maandag een landelijke actiedag in samenwerking met Giro555 om geld in te zamelen.

Ingezonden