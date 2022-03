Ras verteller Cees Stolk terug op het podium

WINSCHOTEN – Ons kabinet heeft nagenoeg vrijwel alle coronamaatregelen losgelaten. Twee jaar na de eerste besmetting met corona lonkt ons oude normale leven weer en dat voelt bij velen als een bevrijding. De eerder geplande lezing van Cees Stolk in Winschoten kan nu dinsdag 15 maart zeker doorgang vinden en Cees Stolk heeft echt zin in de mooiste plekken van onze provincie te laten zien.

Bekend zijn de wandelingen met Cees Stolk, zijn koolzaadtochten en zijn “strunen”, door het Groninger Landschap voor RTV-Noord en dit samen met zijn populaire hondje. Ook zijn vele publicaties maken indruk: over de werkverschaffing in Oost Groningen, over de Linthorst Homanpolder bij Westernieland en over andere tot de verbeelding sprekende sociale problemen in onze provincie. Bij deze lezing zal hij met een kort “strunenfilmpje” laten zien hoe prachtig divers Groningen eigenlijk is en ook hoe mooi en bijzonder ons Groningse landschap is.

Maar tijdens de lezing, op 1 dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, zal Cees Stolk ook waarschuwen voor de in de toekomst mogelijke veranderingen in het bedreigde Groningse landschap. U mag 16 maart kiezen. De politiek in de gemeente Oldambt zet in de visie van Cees Stolk de deur wel heel erg open om ons prachtige Groningse polderland te vullen met distributiecentra op nieuwe industrieterreinen, windmolens en weides met zonnecollectoren. Projectontwikkelaars bewerken nu al onze Groninger boeren om hun grond te verkopen zoals in de Carel Coenraadpolder en strooien met subsidies bv. voor het nieuwe Scheemder ziekenhuis. Subsidies die de gewone burgers uiteindelijk via de belasting of de stroomrekening zullen moeten ophoesten. Op de Dollarddijk, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed, dreigen windmolens te komen, evenals op andere plaatsen, zoals de aansluiting bij windpark Delfzijl Zuid.

Kortom 15 maart wordt een avond om te genieten van de mooiste plekjes in Groninger land met de ras verteller Cees Stolk die helemaal verslingerd is aan onze regio, maar die ook ons wil waarschuwen voor grote veranderingen.

Lezing Cees Stolk / iedereen welkom / dinsdag 15 maart 2022 / aanvang 19uur30 / organisatie `t NUT-Winschoten / locatie lezing De Boschpoort, het Boschplein 2, 9671GB Winschoten.

Ingezonden