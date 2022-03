RIVM monitort lokale radiologische metingen Oekraïne

Berichten uit de Oekraïne melden dat er in de afgelopen nacht gevechten zijn geweest bij de kerncentrale van Zaporizja. Het RIVM monitort al sinds het begin van de ongeregeldheden actief de situatie in de Oekraïne. Ook met de recente ontwikkelingen blijven we de radiologische situatie volgen. RIVM houdt daarbij de nationale en internationale stralingsmeetnetten in de gaten. Ook staat het in nauw contact met het IAEAInternational Atomic Energy Agency (Internationaal Atoomenergieagentschap van de Verenigde Naties in Wenen).

In een bijgebouw van de grootste kerncentrale van Europa is brand geweest. Het IAEAInternational Atomic Energy Agency meldt dat de 6 reactoren in Zaporizja in veilige toestand verkeren en dat er geen verhoogde stralingsniveaus in de buurt zijn gevonden.

Prognoses

De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) kan in het geval van een stralingsincident of kernongeval met behulp van modellen een prognose geven van de verspreiding van radioactiviteit in de atmosfeer. Daarom doet het RIVM, naast de monitoring, ook onderzoek naar wat er mogelijk kan gebeuren als er een ongeval zou gebeuren met een van de kernreactoren in de Oekraïne. De weersomstandigheden zijn nu zo dat er in dat geval geen materiaal naar Nederland waait. De komende dagen zal de wind ook niet richting Nederland gaan.

Bron: RIVM