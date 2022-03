RTV Noord zond programma Stempunt live uit in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE BEWOLKING | KOUD WEEKEND

Er zijn vanochtend af en toe wolkenvelden, maar die gaan oplossen en het wordt opnieuw een overwegend zonnige dag. En na de lichte vorst van vannacht wordt het vanmiddag ongeveer 8 graden. Daarbij komt een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind te staan, windkracht 3 tot 4.

Maar vannacht neemt de wind weer af en ook de temperatuur gaat omlaag: het daalt tot rond -1, overdag stijgt het morgen tot een graad of 7. Het wordt stiekem dus wat kouder en af en toe is er morgen ook veel bewolking. Zondag overheerst de bewolking en is er nog maar af en toe zon. Mogelijk valt er dan een kleine bui, de maximumtemperatuur is zondag ook maar een graad of 6.

Begin volgende week is het weer redelijk zonnig en dan stijgt de middagtemperatuur tot een graad of 9, maar er blijft elke keer kans op nachtvorst. Het wordt voor deze tijd ondanks de zon dus ook een vrij koude periode.