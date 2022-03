Sneller woningen bouwen door unaniem aangenomen voorstel van Gemeentebelangen Oldambt

OLDAMBT – Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet worden de huidige bestemmingsplannen omgezet naar een omgevingsplan. Het aanpassen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De Omgevingswet maakt het mogelijk deze bevoegdheid te delegeren (over te dragen) aan het college van burgemeester en wethouders.

Woningbouwopgave vraagt om snelle procedures

In de raadsvergadering van 28 februari 2022 heeft het college de raad voorgesteld om voor bepaalde activiteiten van de delegatiemogelijkheid gebruik te maken. Voor Gemeentebelangen Oldambt (GBO) ging dit voorstel niet ver genoeg. Reden voor GBO om een amendement (wijzigingsvoorstel) in te dienen. Fractievoorzitter Ger Klein: ,,Oldambt heeft de ambitie om in de komende jaren de bouw van honderden woningen mogelijk te maken. In veel gevallen moet hiervoor het omgevingsplan worden aangepast. Dit is een procedure die wel een half jaar kan duren. Door ons amendement kan het college straks zelfstandig het omgevingsplan aanpassen voor de bouw van woningen. Voor initiatiefnemers wordt de procedure hierdoor enkele maanden korter en kunnen woningbouwplannen dus sneller worden gerealiseerd. De enige voorwaarde is dat de bouwplannen moeten passen in het door de gemeenteraad vastgestelde Programma Wonen.”

Het amendement van GBO is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Ingezonden