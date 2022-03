Westerwolde niet opgewassen tegen gretig SVV ’04

VLAGTWEDDE – Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Koops uit Siddeburen liet SVV ’04 blijken met welke bedoeling men op deze doordeweekse avond naar Vlagtwedde was gekomen: de drie punten mee terug naar Schoonebeek. En dat heeft Westerwolde in deze wedstrijd geweten. Gedurende de gehele wedstrijd was het veldoverwicht van de ploeg van trainer Roeland Kwint overweldigend; alleen in het laatste kwartier van de eerste helft kwam Westerwolde enigszins onder de druk vandaan en scoorde op slag van rust dan ook prompt de gelijkmaker. Ommekeer in de wedstrijd was een jammerlijke overtreding in de 64e minuut van doelman Rudie Bergman van Westerwolde, waardoor SVV ’04 via een penalty op voorsprong kwam. Hierna was het pleit beslecht en liepen de Schoonebekers uit naar een klinkende overwinning: 1 – 4.



Westerwolde liep dus van meet af aan achter de feiten aan en het was al direct duidelijk dat een succesvol vervolg van de prima wedstrijd in en tegen Musselkanaal erg lastig zou worden. Te meer toen Sander Kocks al in de 4e minuut vanuit een scrimmage de 0 – 1 liet aantekenen. SVV ’04 bleef de druk op de defensie van Westerwolde opvoeren, maar een aantal prima reddingen van doelman Bergman voorkwam een grotere achterstand. Langzamerhand voetbalde Westerwolde zich enigszins onder de druk vandaan en het was dan ook in de 42e minuut dat vanuit het niets de gelijkmaker viel. Met een prima dieptepass wist Lars van Ravenhorst rechterspits René v.d. Laan te bereiken die uit een bijna onmogelijke hoek de goalie van SVV ’04 met een droge knal het nakijken gaf en al weer zijn achtste doelpunt van het seizoen liet noteren: 1 – 1. Vrijwel direct hierna konden spelers, begeleiding en de scheids naar de thee en het weinige publiek naar een warme kop koffie.



In het tweede bedrijf wist Westerwolde aanvankelijk goed stand te houden. Ook de vele corners brachten de Schoonebekers geen succes, totdat Rudie Bergman in de 64e minuut verhaal ging halen bij een op hem doorgelopen speler van SVV ’04. Na gering contact ging deze speler maar al te graag liggen en kon arbiter Koops niets anders besluiten dan een strafschop te geven en Bergman op een gele kaart te trakteren. Rick Piek wist met dit buitenkansje wel raad en schoot de bal onberispelijk binnen: 1 – 2. Hierdoor knakte er iets in het moreel van de rood-witten en vier minuten later werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid. Bart Moes was de maker van de 1 – 3. Westerwolde stelde hier nagenoeg niets tegenover en ook de vele wissels zorgden niet voor de gewenste ommekeer in de wedstrijd. Dat Colin Schuurhuis in de 84e minuut ook nog voor de 1 – 4 eindstand op het scorebord zorgde, was min of meer voor de statistiek. Maar tegelijkertijd gaf deze treffer wel extra glans aan de verdiende overwinning van SVV ’04.



Door deze overwinning passeerde SVV ’04 Westerwolde en FC Ter Apel ’96 op de ranglijst. Westerwolde daarentegen zakte een plaatsje en met vijftien punten uit negen wedstrijden staat het nu op de zesde plaats. Veel tijd om uit te huilen hebben de mannen van trainer Richard Streuding niet.

Zondagmiddag 6 maart staat er al weer een thuiswedstrijd op het programma. Tegenstander is dan SC Erica dat eveneens negen wedstrijden heeft gespeeld en met tien punten op de negende plaats staat. Hopelijk weten de Vlagtwedders zich deze middag te revancheren door een iets betere wedstrijd op de kunstgrasmat te leggen dan deze donderdagavond het geval was. Zoals gebruikelijk begint zondag de wedstrijd om 14.00 uur met hopelijk meer publieke belangstelling dan deze avond het geval was.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (70e min. Thorben Hulsman) – Lars van Ravenhorst – Rudolf Riks (C) – Frank Riks (80e min. Elroy v.d. West) – Rik te Velde (70e min. Arjen Heidekamp) – Merijn te Velde (57e min. Julian Smid) – Merill Wakker – René v.d. Laan (80e min. Ben Ophof) – Sander van Hoorn – Joan Solano



Scheidsrechter: dhr. H. Koops

Amusementswaarde: 6

Toeschouwers: 75

Foto’s: Bé Eelsing

