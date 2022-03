Zichtbaarheid voor Drentse ‘regenboogouderen’ op 17 maart in het Atlas Theater in Emmen

EMMEN – Op donderdag 17 maart presenteert COC Groningen-Drenthe in Emmen een informatief en interactief symposium ‘LATER’, waar Drentse ‘regenboogouderen’ centraal staan. Kernvraag is: Hoe creëer je een veilige omgeving waarin LHBTI-senioren zichzelf kunnen zijn en op een respectvolle manier oud kunnen worden? Het symposium richt zich op Drentse professionals die met ouderen werken en laat hen kennismaken met deze vaak onzichtbare groep.



Zijn wie je bent en leven zoals je wilt is helaas nog niet voor alle ouderen vanzelfsprekend. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s) krijgen op latere leeftijd nog te vaak te maken met afwijzing, homofoob gedrag, discriminatie en onwetendheid. Met het symposium ‘LATER’ zet COC Groningen-Drenthe zich in voor meer zichtbaarheid en een beter toekomstperspectief voor deze ouderen.

Programma

Het programma begint om 13:00 uur met een plenair gedeelte waarin Marcel van de Meulen, directeur zorg en behandeling bij Zorggroep Drenthe, zal spreken over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Vervolgens kunnen bezoekers van het symposium kiezen uit een zevental workshops: LHBTI-vriendelijke zorg en de Roze Loper (Marjet Bos), Transgenderouderen (Willemijn Ahlers), Chosen Family / Regenboogfamilie (Gerard Robben), Inleiding LHBTI+-alfabet (COC), Persoonsgerichte zorg (Gerben Bergsma), Intimiteit en seksualiteit (Ingrid van Kempen) en Cultuur, Complexiteit, Coming Out en Coming In (Jannie Limburg). Hiermee krijgen zij handvatten aangereikt om diversiteit en inclusie verder in te bedden in hun organisatie. Het laatste deel van het programma bestaat uit een paneldiscussie aan de hand van stellingen. De presentatie is in handen van Wesly Struik, van tv-zender ZO!34 uit Emmen en Mark Gils, voorzitter van COC Groningen-Drenthe.

Rond de plenaire programmaonderdelen zijn videoportretten van LHBTI-ouderen te zien en het geheel wordt muzikaal omlijst met liedjes uit het programma ‘Aal Goud?!’ van Marjet Bos, Klaas Spekken en Tony Hoiting. In de centrale hal is een informatiemarkt en is een foto-expositie te zien met portretten van LHBTI-ouderen uit Drenthe en Groningen, gemaakt door fotograaf Jaap de Jonge.

Gezicht geven

“Met dit symposium en de activiteiten eromheen willen we regenboogouderen een gezicht geven” vertelt Mark Gils, voorzitter van COC Groningen-Drenthe. “Teveel LHBTI-ouderen voelen zich genoodzaakt om op latere leeftijd terug ‘de kast’ in te gaan, met name wanneer ze afhankelijk worden van zorg. Dat zou anno 2022 in Nederland niet meer moeten voorkomen”. Naast het symposium wordt er in Drenthe een activiteitenprogramma opgezet dat zich richt op verpleeghuizen. Ook gaan Roze 50+ en COC Groningen-Drenthe educatieve sessies rond het thema organiseren.

Landelijk project met lokale partners

Het symposium in Emmen is onderdeel van het landelijke project ‘LATER’, een initiatief van Sebastiaan Kes van Stichting Human Focus en Wouter Snip van Stichting JURA film, theater & debat. Landelijk staan er inmiddels ook symposia op de agenda in onder meer Leiden, Amersfoort, Zwolle, Groningen, Enschede en Deventer. Overal wordt samengewerkt met lokale partners en sponsors. In Drenthe wordt het project financieel ondersteund door de provincie Drenthe en Stichting Icare. Organisatie-partners zijn Roze 50+ en Stichting Asser Regenboog Alliantie. Meer informatie over het symposium, de sprekers en de workshops is te vinden op www.laterproject.nl.

Ingezonden