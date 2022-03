Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 5 maart, 08.00 uur door John Havinga

KOUDE START | EERST ZONNIG, VANMIDDAG WAT BEWOLKING

Er zijn vanochtend flinke opklaringen en daardoor hebben we een koude start, vanmiddag is het eerst zonnig maar er ontstaan wel wat kleine stapelwolken. Na de lichte vorst wordt het vanmiddag ongeveer 7 graden. Daarbij komt een zwakke tot matige oost-noordoostenwind te staan, windkracht 3.

Maar vannacht neemt de wind weer af en de temperatuur gaat dus weer omlaag: het daalt tot rond -1 graad. Morgen wordt het maximaal een graad of 5 tot 6. Het wordt stiekem dus wat kouder en morgen is er geregeld wat bewolking. De wind wordt daarbij matig uit het noordoosten tot noorden. In de nacht naar maandag, valt de wind vrijwel weg en er zijn opklaringen. Het koelt af tot -2 of -3 graden.

Begin volgende week wordt het weer redelijk zonnig en stijgen de middagtemperaturen geleidelijk naar 7 op maandag tot 10 graden op donderdag. Er blijft elke nacht wel sprake van vorst. En daarmee is het voor deze tijd ondanks de zon dus best een vrij koude periode.