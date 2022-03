Erik Hulsegge presenteert boek: Engel, de biografie, in de raadzaal in Winschoten

WINSCHOTEN – Vanmiddag presenteerde Erik Hulsegge tijdens een besloten bijeenkomst, zijn boek: Engel, een biografie over Engel Modderman, raadslid voor de VCP.



Al meer dan een halve eeuw dient Engel Modderman (70) het communisme in Oost-Groningen. Komende maand viert hij zijn 40-jarig jubileum als raadslid. Het raadslidmaatschap begon bij de CPN in Midwolda en via de fractie M&M, de NCPN in Scheemda is de geboren Winschoter al jarenlang namens de VCP (Verenigde Communistische Partij) de nestor van de gemeenteraad van Oldambt.



Engel Modderman leeft een veelbewogen leven, met hoogtepunten en dieptepunten. Zijn wens was zijn levensverhaal in een boekvorm uit te geven. Daarvoor belde hij in 2019 Erik Hulsegge en die zei zonder na te denken ja.



Bijna drie jaar kroop Erik in de huid van Engel. Na heel veel gesprekken bij Engel en zijn vrouw Greetje aan de keukentafel en met medewerking van een aantal personen die dicht bij Engel staan en daarnaast veel schrijven en corrigeren kon het manuscript naar de vormgever en vervolgens naar de drukker.



Vandaag presenteerde Erik in de raadzaal van het stadhuis in Winschoten zijn boek; de plek waar Engel Modderman volgens Erik een levenslang abonnement heeft. De eerste twee exemplaren waren voor Engel en burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “Dei komt op heur nachtkastje” grapte Engel, doelend op zijn biografie. “Och den slept ze nooit weer” reageerde zijn vrouw Greetje. “Nou ja dan heb ik mooi een Engel op mijn nachtkastje”, lachte de burgemeester.



Vervolgens deelde Erik zijn boeken aan de aanwezigen uit. Deze werden door Erik en Engel gesigneerd.



Vanaf vandaag ligt het boek in de boekhandel. Op 12 maart is er tussen 14.00 en 16.00 uur een signeersessie bij boekhandel Bruna aan de Torenstraat in Winschoten.



Engel is het derde boek dat is uitgegeven door Erik Hulsegge. Andere exemplaren van zijn hand zijn: Numero 13 en Haalf zeuven.



Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg