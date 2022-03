Liedjes, verhalen, tekeningen én opening expositie Geert Schreuder

KLOOSTERBUREN – De voorstelling ‘Overgebleven in Stad en Ommelanden’ is een muzikaal programma met korte verhalen, liedjes en geprojecteerde tekeningen over alles wat is ‘Overgebleven in Stad en Ommelanden’. Dit is de titel van het boek van Geert Schreuder en Fons van Wanroij dat zij schreven ter gelegenheid van het 85-jarige jubileum van het Groninger Landschap. De opening is zondag 13 maart in de Nicolaaskerk, St. Jansstraat 8 te Kloosterburen. Aanvang: 15.00 uur. Kaartenvia info@kloosterenburen.nl (let op: klooster en buren) of: 0595-487777.

Verhalen, liedjes en instrumentale muziek

Tijdens de voorstelling draagt Fons van Wanroij enkele verhalen uit het boek voor. Daarbij projecteert Geert Schreuder de door hem gemaakte pentekeningen en een klein ensemble onder leiding van componist/pianist Nanne van der Werff zorgt voor mooie liedjes en instrumentale muziek tussen de voordrachten. Met Floor Pots, zang en Donald van der Werff, gitaar.

Expositie

Aan het eind van de voorstelling opent Hans ter Heijden (tekstschrijver en oud-inwoner van Harpel) de expositie met werk van Geert Schreuder (Veendam, 1949), lid van Groninger kunstkring De Ploeg. Hij schildert in acryl en olieverf zaken waar zijn oog op valt. Dat kunnen landschappen, stillevens of interieurs zijn. Soms groot en dramatisch, dan weer klein, intiem. Ook tekent en schildert hij in opdracht, o.a. portretten.

De expositie duurt tot en met 1 mei a.s. en is te bezichtigen op zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur (behalve 27 maart).

