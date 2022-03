Opnieuw vertrokken er vanuit Winschoten barrels naar de Noordkaap

WINSCHOTEN – Vanmiddag vertrok er wederom een groep barrels naar de Noordkaap. Een deelnemer kon niet met de groep mee; zijn portemonnee lag nog in Rotterdam. Met dank aan zijn dochter kon hij toch nog op tijd vertrekken om de ferry te halen.

Vandaag vertrok vanaf Café Dommering op het Marktplein in Winschoten een groep van zo’n 20 barrels voor de tweede editie van The Barrel Challenge naar de Noordkaap. De reis duurt 14 dagen. Er zal zo’n 8.000 kilometer worden afgelegd. Ook deze editie wordt weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep van Zweep Events uit Winschoten.

Vanwege corona kon een aantal ritten niet plaatsvinden. Vandaar dat er nu alweer een Challenge wordt georganiseerd. Deze Challenge eindigt (met een beetje geluk) over een week op de Noordkaap, hét meest Noordelijke puntje van Europa. Buiten lange dagen en kilometers vreten krijgen de deelnemers voldoende tijd voor andere dingen. Ook komen ze door/langs Rovaniemi de officiële woonplaats van de Kerstman. In dit prachtige dorpje is het 24 uur per dag en 7 dagen in de week Kerst.

Ook tijdens de Noordkaap Barrel Challenge krijgen de ongeveer 50 deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren een team punten op. Zo maken ze kans op diverse geldprijzen of gratis deelnames voor volgende edities.

De barrels die meedoen mogen niet jonger zijn dan modeljaar 2002. Technisch moet de auto in goede staat zijn, voorzien van een geldige A.P.K.

Foto’s: Mazzelmoaze en Westerwolde Drone

HIER vindt u meer foto’s