Stichting Geen Draagvlak stuurt open brief aan gemeenten en provinciebestuurders

WESTERLEE – Stichting Geen Draagvlak heeft een open brief aan gemeenten en provinciebestuurders gestuurd.

Er zijn plannen om in het gebied A7/N33, bij Westerlee en Meeden, een groot industrieterrein van 500 tot 750 hectare voor datacenters en XXL bedrijven aan te leggen. Omwonenden werden hierover eind november middels een door de provincie Groningen, gemeente Oldambt, gemeente Veendam en gemeente Midden-Groningen verzonden brief op de hoogte gesteld.

De brief viel de inwoners rauw op hun dak. In Westerlee werd Stichting Geen Draagvlak opgericht. Het is een bewonersinitiatief dat zich keert tegen de plannen om ten noorden van Westerlee een groot industrieterrein aan te leggen. De akte werd onder toeziend oog van notaris Abel Elzinga en kandidaat notaris Mark Jan Bolt in dorpshuis De Tille getekend. Het bestuur bestaat uit Janneke Weel (bestuurslid), Koos Wolda (voorzitter), Jaap Akkerman (secretaris) en Hans Olthof (penningmeester). “We zijn niet tegen het ontwikkelen van meer werkgelegenheid in onze regio, maar wel tegen de grote XXL bedrijven die de overheid naar deze regio wil halen om werklozen aan het werk te helpen. Daarvoor ligt er nog 850 ha aan ongebruikt industriegebied in de gemeenten braak die ook ontwikkelt kan worden om invulling te geven aan deze opdracht”, meldt Geen Draagvlak op hun website.

Stichting Geen Draagvlak stuurde een open brief naar de gemeenten en provinciebestuurders. De inhoud van deze brief lees je op hun website: https://geendraagvlak.nl/

Foto’s: Catharina Glazenburg