Uitslaande brand in schuur Westerlee

WESTERLEE – Er woedt een grote brand bij een agrarisch bedrijf in Westerlee.

Om iets voor half twaalf is brand uitgebroken in een schuur bij een bomenkwekerij aan de Hoofdweg in Westerlee. De brand is uitslaand. Daarom werd opgeschaald naar grote brand.

De brandweer van Winschoten, Oude Pekela en Veendam zijn ter plaatse. Om alle voertuigen van voldoende water te voorzien is een groot watertransport opgezet.

Bij de brand komt veel rook vrij. De bewoners konden samen met hun twee honden de woning op tijd verlaten. Een persoon wordt in de ambulance onderzocht op eventuele verwondingen en rookinhalatie.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur naar het woongedeelte overslaat. Het is niet bekend of er zich dieren in de schuur bevonden. Bewoners van naastgelegen huizen zijn vanwege de rookoverlast geëvacueerd.