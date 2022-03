Westerwolde ontvangt SC Erica op de Barlage

VLAGTWEDDE – Als derde in een serie van vijf wedstrijden in vijftien dagen ontvangt Westerwolde zondagmiddag 6 maart SC Erica in haar tiende competitiewedstrijd. De wedstrijd begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur en staat onder leiding van de jeugdige scheidsrechter Demir Guberinic uit Warffum. Wedstrijdsponsor is Ecotherm Vloerverwarming uit Vlagtwedde en Mart Opheikens is pupil van de week.



Na de prima overwinning vorige week zondag in en tegen Musselkanaal en de jammerlijke nederlaag tegen SVV ’04 afgelopen donderdagavond op De Barlage, treft Westerwolde nu dus SC Erica. Het vorig seizoen troffen beide ploegen elkaar i.v.m. het door corona ingekorte seizoen niet, maar in het seizoen 2019 / 2020 werd er wel twee keer tegen elkaar gespeeld. In Erica werd het destijds 1 – 1, de wedstrijd die de geschiedenis ingaat met de enorme kans op de overwinning voor Westerwolde vlak voor tijd. In de return in Vlagtwedde bleek SC Erica een maatje te groot voor Westerwolde en keerde men met een 4 – 0 overwinning huiswaarts.



SC Erica staat op de negende stek, drie plaatsen lager dan Westerwolde. De ploeg van trainer Herman Scherpen heeft 10 punten uit 9 wedstrijden verzameld met een doelsaldo van 9 – 14. Westerwolde heeft nu 15 punten uit 9 duels en een doelsaldo van 20 – 22 en staat daarmee dus op een nog steeds verdienstelijke zesde plaats.



Donderdag 10 maart (aanvang 20.00 uur) speelt Westerwolde een uitwedstrijd in Nieuw-Amsterdam / Veenoord, waar het plaatselijke Twedo als huidig koploper van de derde klasse C de tegenstander is.

Zondag 13 maart volgt er dan een uitwedstrijd tegen FC Ter Apel ’96, waarna er een weekje rust volgt. Als gevolg van het feit dat er in deze derde klasse dertien ploegen actief zijn, is zondag 20 maart een vrije dag voor de Vlagtwedder formatie.

Ingezonden