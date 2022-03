Bikers for Animals Groningen voert actie voor dieren in- en uit Oekraïne

GRONINGEN – Bikers for Animals Groningen is een onderdeel van de Bikers For Animals Nederland. Op dit moment zetten zij zich in voor dieren in- en uit Oekraïne.

Bikers for Animals is een organisatie die zich bezig houdt met het bestrijden van dierenleed, zoals redden, opvangen, resocialiseren en herplaatsen van honden uit grote fokkerijen. Hun werk heeft er voor gezorgd dat veel honden een nieuw leven zijn begonnen. In onze provincie heeft de stichting een vestiging in Borgsweer.

Zoals bij iedereen komt de oorlog in Oekraïne ook bij Bikers for Animals hard aan. Zij zijn begonnen spullen, zoals voer, medicijnen, etensbakken, tuigjes en riemen, vervoersboxen, wormenkuren, kattengrit, vlooienmiddelen en andere dierbenodigdheden (voor alle soorten dieren) in te zamelen.. Bikers for Animals heeft contact met een Poolse organisatie die in het grensgebied een dierenasiel bestierd. Zij vangen op dit moment al veel dieren uit Oekraïne op, maar hebben ook contacten en het netwerk met mensen in Oekraïne.

Er is al heel veel gedoneerd. Het plan is om volgend weekend met elf busjes vol met spullen die kant op te rijden. Deze organisatie gaat dan voor de verdere verspreiding zorgen. Vanuit Polen nemen ze dieren die daar al lange tijd in asiels zitten mee terug naar Nederland. Deze dieren zijn gevaccineerd. Zo wordt in Polen weer ruimte gemaakt voor dieren uit Oekraïne. Waarschijnlijk nemen ze ook vluchtelingen mee terug. Mogelijk maken ze later nog een tweede ronde.

Wilt u ook spullen doneren? Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn inzamelpunten. Het is belangrijk dat het voer in dichte, gesloten, verpakkingen zit. U kunt de spullen onder anderen inleveren bij de Graankorrel in Oude Pekela, bij Jannie aan de Onstwedderweg 16 in Vlagtwedde, Ommelanderwijk 65 en Zuidwending 163 in Veendam. Ook kunt u geld doneren, waarvoor dan medicijnen e.d worden gekocht. Op de Facebookpagina van Bikers for Animals vindt u alle informatie of neem een kijkje op hun website.