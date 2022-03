Oude tijden herleven tijdens Skopje’s Flashbackparty

ENGELBERT- Na twee jaar wachten en uitstellen was het gisteren zover: het Back to the Classics feest van 2022.

Hét Back 2 the Classics feest van het jaar vond gisteravond plaats in Engelbert. Stichting Skopje liet “gouwe ouwe” tijden herleven, met optredens van oud Skopje DJ’s, The Finest, DJ Feike van den Berg én 2 Brothers on the 4th Floor.

Speciaal voor de gelegenheid werd de grote hal van Kuil Banden omgetoverd tot één groot swingend danspaleis. Vanaf 19:00 uur genoten zo’n 600 bezoekers van drie decennia muziek, de sfeer, de hits én de ouderwetse gezelligheid van toen.

Op initiatief van Stichting Skopje Harkstede werd om middernacht op het buitenterrein het lied ‘Alles wat ademt’ van Rob de Nijs gedraaid. Ook was er een lichtshow in de kleuren blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Het publiek betuigde, door dit lied mee te zingen mee te zingen, hun medeleven met de Oekraïense bevolking.

Foto’s: Jacob Musch