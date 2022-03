Sirenes loeien op maandag 7 maart

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 6 maart, 07.30 uur door John Havinga

ZONNIGE MAAR KOUDE DAG | KOMENDE WEEK GELEIDELIJK WARMER

Eerst flinke opklaringen, maar vanmiddag ook wat bewolking. De temperatuur ligt rond -1 bij de start van de zondag. Vanmiddag zal het ook niet bepaald ‘warm’ worden, want de maximumtemperatuur komt te liggen rond 5 graden. Dat is zelfs voor februari nog een vrij koude dag! De wind die matig zal zijn (3-4) doet er gevoelsmatig nog een schepje bij en dus kunnen we gerust stellen dat het ondanks de zon een koude dag zal worden. Vanmiddag is er ook veel zon, maar ook nu en dan wat bewolking.

Vannacht zal het kwik gaan zakken tot circa -2 graden bij een zwakke wind uit het noorden (1-2). Daarbij een afwisseling van opklaringen en bewolking. Morgen zal de zon in de loop van de dag weer goed tevoorschijn gaan komen en het blijft droog. De middagtemperatuur komt daarbij uit rond 8 graden, bij een matige oostenwind (3). In de nacht naar dinsdag -2 graden, bij een zwakke oostenwind.

Komende week blijft het redelijk zonnig en stijgen de middagtemperaturen elke dag geleidelijk een stapje hoger. Dinsdag wordt het rond 9 à 10 graden, op donderdag en vrijdag kan het wel 12 à 13 graden worden. Tegen die tijd zal de wind wat uit het zuidoosten gaan komen en dat is ook meteen de voorwaarde. Er zal in de eerste nachten nog wel een graadje vorst mogelijk zijn. Dus ondanks de zon blijft er (in ieder geval tot en met donderdag) nog wel sprake van een vrij koude periode.