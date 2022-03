Westerwolde tankt vertrouwen tegen SC Erica: 1-0

VLAGTWEDDE – In de strijd om de aansluiting met de top van de derde klasse C deed Westerwolde zondagmiddag goede zaken door SC Erica in eigen huis met het kleinst mogelijke verschil te verslaan. Na een prachtige aanval was het spits Sander van Hoorn die diep in de tweede helft de bevrijdende 1 – 0 binnentikte en daardoor als matchwinnaar in de annalen kon worden bijgeschreven. Maar bovenal was het een goed herstel van de ploeg van trainer Richard Streuding na de teleurstellende wedstrijd van afgelopen donderdagavond tegen SVV ’04, waardoor er nu met het nodige vertrouwen vooruit kan worden gekeken naar het restant van de nog lange competitie.



De eerste helft van deze wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde had ook schriftelijk kunnen worden afgedaan. Zowel Westerwolde als SC Erica grossierden in het maken van talloze fouten en er ontbrak veelal de zo gewenste zorgvuldigheid, waardoor het spel het merendeel van de tijd niet om aan te zien was. De goede wil was er bij beide ploegen zeer zeker, maar tot goed voetbal en het daarbij behorende creëren van doelrijpe kansen kwam het in de verste verte niet. Uit een van de vele corners voor SC Erica viel nog een scoringskans te noteren, maar het team van trainer Scherpen slaagde er niet in het doelman Bergman van Westerwolde dusdanig lastig te maken dat deze moest capituleren. Ook Westerwolde had het vizier niet op scherp staan. Een beheerste lob van René v.d. Laan over doelman Gebbeken van SC Erica was het enige aanvallende wapenfeit van de thuisploeg in de eerste helft. De bal plofte jammerlijk op het dak van het doel. Na vijfenveertig minuten “heen en weer voetballen” stuurde de jonge, maar prima fluitende scheidsrechter Demir Guberinic beide ploegen dan ook met de figuurlijke brilstand naar de kleedkamers.



In het tweede bedrijf viel er voor het in behoorlijke getale aanwezig publiek iets meer te genieten. Het veldspel van zowel Westerwolde als SC Erica kwam beter uit de verf dan voor de rust het geval was en links en rechts vielen er zowaar enige doelrijpe kansen te noteren, onder andere uit toegekende vrije trappen. Supporters van beide kampen waren het met elkaar eens dat de ploeg die zou scoren, de wedstrijd ook wel eens zou kunnen winnen. En dat werd in de 75e minuut bewaarheid en wel op een prima voetballende manier. Na een gecontroleerd steekpassje van Joan Solano op René v.d. Laan wist laatstgenoemde met een teruggetrokken bal de vrijstaande Sander van Hoorn te bereiken. Voor de blonde aanvalsleider was het een koud kunstje het leer achter Gebbeken te tikken: 1 – 0. In het restant van de wedstrijd kwam deze verkregen voorsprong niet in gevaar en dus kon de Vlagtwedder brigade andermaal drie punten op haar conto bijschrijven.



Door deze uitslag en de uitslagen bij de overige ontmoetingen, klom Westerwolde weer naar de vierde plaats op de ranglijst. Met nu 18 punten uit 10 duels kent Westerwolde een prima start van het seizoen en mocht het team na deze erg intensieve periode zonder al te grote kleerscheuren uit de strijd komen, dan is een hoge klassering een mooi vooruitzicht. Want er moet wel gesteld worden dat de met een blessure kampende Kevin v.d. Laan de laatste twee wedstrijden node werd gemist op het middenveld.



Donderdagavond 10 maart speelt Westerwolde haar volgende competitiewedstrijd. In Nieuw-Amsterdam / Veenoord treft men dan Twedo, nummer twee op de ranglijst. De wedstrijd begin om 20.00 uur. Volgende week zondag staat het uitduel tegen FC Ter Apel ’96 op het programma (14.00 uur). De eerstvolgende thuiswedstrijd is over drie weken, en wel zondag 27 maart tegen HOC.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rik te Velde – Rudolf Riks (C) – Frank Riks (84e min. Elroy v.d. West) – Arjen Heidekamp (82e min. Julian Smid) – Lars van Ravenhorst – Merill Wakker – René v.d. Laan (86e min. Mikai Luijten) – Sander van Hoorn – Joan Solano



Scheidsrechter: dhr. D. Guberinic

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 115

Ingezonden

Foto’s: Bé Eelsing

