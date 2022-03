VLAGTWEDDE – Er wordt royaal gedoneerd bij de Zaaier en de Clockeslach in Vlagtwedde.



De beide basisscholen in Vlagtwedde, “de Clockeslach” en “de Zaaier” houden ook een actie voor Oekraïne.

Ze hebben daarvoor contact gehad met een inzamelpunt voor spullen van de “Stichting Oekraïners in Nederland”.

Nog tot en met komende donderdag ( 10 maart) willen ze zoveel mogelijk spullen inzamelen.

De schoolcommissie zorgt dat de spullen bij het verzamelpunt van de Stichting komen.

De stichting Oekraïners in Nederland zorgt voor vervoer richting Oekraïne.

Waar is behoefte aan?

Ze willen heel graag verzorgingsproducten, denk aan:- zeep- shampoo- luiers- maandverband- EHBO-spullen- etc. Verder graag jassen, dekens, slaapzakken, houdbare levensmiddelen en drinken. Geen kleding.

We verzamelen de spullen in het speellokaal.

Kleine dingen mogen in de kast (gesorteerd). Grotere hoeveelheden graag in dozen.

De inhoud van de kast was vanmorgen al redelijk gevuld maar stiekem hopen de kinderen dat de kast straks (over)vol is.

Fay nam de gedoneerde spullen in ontvangst en plaatste ze keurig gesorteerd op hun plek.

Zo willen ze samen een steentje bijdragen.

Ook zamelen kinderen van de scholen lege flessen in om die in te wisselen voor het statiegeld.