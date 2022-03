Nieuw in Bibliotheek Veendam: Taallab voor kinderen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 7 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE MAANDAG | NA MORGEN DUIDELIJK WARMER

Een nieuw hogedrukgebied is boven de Noordzee en dat trekt het komende etmaal naar het noorden van Duitsland. Dat zal voor zonnig weer gaan zorgen. En als de wind morgen en woensdag gaat draaien naar het zuidoosten, gaat ook de temperatuur omhoog: eind van de week zijn maxima rond 15 graden mogelijk.

Maar zover is het nog niet: vandaag is het fris met een maximum van 7 of 8 graden, na de -5 van vannacht. Het is vanochtend ook nog koud met zon en een paar wolkenvelden, vanmiddag is het zonnig bij windkracht 3 tot 4 uit het oosten.

Vannacht gaat het opnieuw vriezen maar het wordt niet meer zo koud als afgelopen nacht: minimumtemperatuur -2 á -3. Morgen is het zonnig en dan wordt het 9 of 10 graden. Er is morgen een matige tot vrij krachtige oostenwind in de middag. Daarmee zal het een beetje schraal zijn.

Woensdag is het ook sterk drogend weer, dan wordt het ’s middags 12 graden. Donderdag en vrijdag is het 14 of 15 graden, met wat bewolking maar ook nog vrij veel zon. Pas in het komende weekend is er kans op regenbuien.