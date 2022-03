Oldambt wil samen met inwoners werken aan nieuwe projecten voor het Nationaal Programma Groningen

OLDAMBT – Gemeente Oldambt krijgt geld uit het Nationaal Programma Groningen om te investeren in projecten die de leefbaarheid in de gemeente verbeteren. “Waar we dat geld aan uitgeven, bepalen we natuurlijk niet zelf”, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers en andere partijen uit Oldambt. We hebben inwoners vanaf de start van het nationaal programma in Oldambt betrokken en willen dat nu, nu we aan de slag gaan met het uitwerken van nieuwe projecten, opnieuw doen.”

Projectenwerkplaats

De gemeente organiseert op woensdagavond 23 maart, van 19.30 tot 21.30 uur, een zogenaamde Projectenwerkplaats bij de Campus in Winschoten. Sikkema: “Tijdens deze bijeenkomst vertellen we eerst hoe het ervoor staat met ons lokale programma en de projecten die al lopen. Daarna gaan we samen aan de slag met het uitwerken van drie nieuwe projecten. We hebben voor projecten gekozen die veel zijn genoemd tijdens eerdere bijeenkomsten met inwoners en betrokken partijen.”

Drie projecten

Het eerste project gaat over elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld in een gebouw, ergens in de openbare ruimte of via een digitaal platform. Hoe kunnen we samen invulling geven aan de behoefte om elkaar meer te ontmoeten? Wat is daarvoor nodig? En hoe zorgen we ervoor dat het duurzaam en toekomstbestendig is? Het tweede project gaat over kansrijk opleiden. We willen kinderen, jongeren en volwassenen zoveel mogelijk kansen geven op een baan in een sector waar veel toekomst in zit. En we willen dat de werkgelegenheid in Oldambt verder groeit. Wat hebben jongeren en werkzoekenden nodig om naar zo’n baan toe te groeien? En wat moeten de gemeente, het onderwijs en de ondernemers in onze regio hiervoor doen? Het laatste project gaat over de toekomst van onze Oldambtster boerderijen en erven. Hoe kunnen we deze unieke erfgoedlocaties herstellen en leegstaande panden een nieuwe invulling geven? En hoe kunnen we thema’s als landbouw, erfgoed, toerisme, onderwijs en economie zo goed mogelijk samenbrengen?

Aanmelden

Wil jij als inwoner of als iemand die op een andere manier een band heeft met de gemeente Oldambt meewerken aan nieuwe projecten? Schrijf je dan in voor de Projectenwerkplaats via de website van de gemeente.

