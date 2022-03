Ommelander Ziekenhuis in actie voor Oekraïne

SCHEEMDA – Deze hele week organiseert het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda diverse acties om de Oekraïners te helpen. Daarnaast doet het ziekenhuis mee aan de landelijke actie van de samenwerkende ziekenhuizen, waarbij medische hulpmiddelen en medicijnen voor Oekraïne worden ingezameld.



Het Ommelander Ziekenhuis wil met deze actieweek aandacht vragen voor de situatie in Oekraïne en een bijdrage leveren. Hennie Sanders, lid Raad van Bestuur: “Veel van onze medewerkers trekken zich het lot van de mensen in Oekraïne aan. Zij willen graag iets doen en organiseren daarom van alles om geld op te halen. Om extra aandacht te vragen voor Oekraïne en de acties in ons ziekenhuis, hangt er sinds maandagochtend 7 maart ook een groot spandoek op ons gebouw dat vanaf de snelweg (A7) te zien is. Vanavond wordt ons ziekenhuis aan de buitenkant verlicht in geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag.”



Chipolatagebakjes in de Oekraïense kleuren

In het ziekenhuis doen medewerkers verschillende acties om zoveel mogelijk geld op te halen voor Giro 555. Er staat een grote collectebus, medewerkers verkopen overgebleven kerstpakketten en veilen een groot chocoladepaasei. Daarnaast kunnen medewerkers iedere dag een ander Oekraïens gerecht kopen in het restaurant. Ook in de kiosk kunnen bezoekers en patiënten Oekraïense lekkernijen kopen, zoals chipolatagebakjes in de Oekraïense kleuren. Het Ommelander Ziekenhuis verdubbelt voor de donatie de weekopbrengst van het restaurant en de kiosk. Ook wordt een aantal kunstwerken die na het samengaan van de ziekenhuizen Lucas en Delfzicht in de opslag zijn gegaan, geveild.

Ingezonden door OZG