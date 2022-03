Onderzoek: Alcoholgebruik in Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Nederland kent een aanzienlijk aantal overmatige drinkers. Afkickkliniekwijzer.nl deed onderzoek naar het alcoholgebruik van Nederlanders op basis van data van het CBS en het RIVM. Groningen scoort met 5,7% overmatige drinkers ruim onder het landelijke gemiddelde van 6,2%. Er bestaat een groot verschil tussen (studenten)stad Groningen en het omliggende platteland. Het percentage in de stad Groningen ligt op 7,6%.





Wat verder opvalt over alcoholconsumptie in de provincie Groningen:

De gemeente Loppersum is de enige gemeente binnen de provincie die het aantal overmatige drinkers in de stad Groningen overstijgt: 8,4%. De gemeente Pekela valt in provinciaal opzicht positief op. Hier drinkt ‘slechts’ 3,6% van alle 18-plussers overmatig. Dat is flink minder dan de omliggende gemeentes. De gemeenten Loppersum (+1%) en Appingedam (+2%) zijn de enige gemeenten in de provincie waar het aantal overmatige drinkers is gestegen ten opzichte van ons vorige onderzoek uit 2019.

Statistieken

Het percentage overmatige drinkers per gemeente in Groningen. Scroll over de kaart voor de statistieken per gemeente.

Top-5 gemeentes met de meeste overmatige drinkers

De 5 gemeentes in Groningen waar procentueel de meeste mensen wonen die overmatig alcohol drinken.

Loppersum: 8,4% Groningen (stad): 7,6% Het Hogeland: 7,1% Appingedam: 6,4% Stadskanaal: 6,4%

Top-5 gemeentes met de minste overmatige drinkers

De 5 gemeentes in Groningen waar procentueel de minste mensen wonen die overmatig alcohol drinken.

Pekela 3,6% Westerwolde 4,0% Delfzijl: 4,4% Veendam: 4,4% Midden-Groningen: 4,8%%

Bronnen en informatie

Op basis van data van het CBS en de Gezondheidsmonitor van het RIVM heeft Afkickkliniekwijzer.nl een onderzoek laten uitvoeren naar het aantal overmatige drinkers in Nederland. Per provincie is in de meeste gemeentes onderzoek gedaan naar het alcoholgebruik van haar volwassen inwoners (18 jaar en ouder).

We tonen per provincie aan wat in welke gemeente de ratio is van het aantal drinkers volgens richtlijn ten opzichte van het aantal overmatige drinkers. Verder kan per gemeente een groot percentages geraadpleegd worden over het aantal drinkers volgens richtlijn, overmatige- en zware drinkers.

Definities

Overmatige drinker: meer dan 21 glazen per week (M), 14 glazen per week (V)

Zware drinker: 1 keer per week 6 of meer glazen (M), 1 keer per week vier of meer glazen (V)

Drinker volgens richtlijn/norm: geen alcohol of maximaal 1 glas per dag

Totaal Overzicht Alcoholgebruik in Groningen Per Gemeente

Gemeente Overmatige drinkers Drinkers volgens Richtlijn Zware drinkers Ratio DVR/OD Appingedam 6% 53% 8% 8,27 Delfzijl 4% 48% 6% 10,98 Groningen (gemeente) 8% 36% 11% 4,76 Het Hogeland 7% 44% 8% 6,24 Loppersum 8% 48% 7% 5,74 Midden-Groningen 5% 46% 5% 9,50 Oldambt 6% 50% 8% 7,86 Pekela 4% 54% 5% 14,89 Stadskanaal 6% 52% 7% 8,08 Veendam 4% 51% 8% 11,50 Westerkwartier 5% 45% 7% 9,16 Westerwolde 4% 48% 7% 11,90

