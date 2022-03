VCP-Oldambt wijst ontwikkeling groot industrieterrein in achtertuinen Westerlee en Scheemda af

SCHEEMDA, WESTERLEE – De commotie die is ontstaan over de ontwikkeling van een groot industrieterrein op de locatie A7/N33 in de achtertuinen van de inwoners van Westerlee en Scheemda heeft de VCP-Oldambt doen besluiten om daar een ongezouten mening over te uiten.

Wij wijzen klip en klaar deze ontwikkelingen in dit gebied af. De maatschappelijke onrust die daardoor is ontstaan moeten heel serieus worden genomen. De VCP is voor het opnemen in een coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt 2022 dat er geen industriële ontwikkelingen opgestart mogen worden in dat gebied.

Wat andere partijen hun mening is over bovenstaande is onduidelijk. Wij als VCP-Oldambt zijn daar heel helder in!

In Oldambt liggen veel industrieterreinen die gerevalideerd kunnen en moeten worden. En wij staan voor het binnenhalen van werkgelegenheid die mensen echt aan werk helpen en geen blokkendozen. De verkoop van een kavel in Winschoten aan Google levert qua werkgelegenheid niets op. En wij vinden dit een gemiste kans om echt werk binnen te halen.

Fractievoorzitter van de VCP Oldambt

Engel Modderman